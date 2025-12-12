"해외 건설, 고부가가치 산업 재도약"…새정부 정책 방향 발표

▲ 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 12일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 대외경제장관회의에서 발언하고 있다.

정부가 해외 건설 산업을 선진국형 고부가가치 산업으로 전환합니다.국토교통부는 오늘(12일) 정부서울청사에서 열린 대외경제장관회의에서 '새 정부 해외 건설 정책 방향'을 의결했다면서 이같이 밝혔습니다.국토부는 "우리 기업이 해외 건설 시장에서 경쟁력을 유지하고, 새 기회를 확보할 수 있도록 지원 체계를 전면적으로 강화하는 데 중점을 뒀다"고 설명했습니다.그러면서 "해외 건설이 고부가가치 산업으로 재도약할 수 있도록 우리 기업이 가진 강점 기술을 핵심 요소로 육성하고, 글로벌 금융을 적극 활용하는 등 선진국형 산업으로 전환하기 위한 전략을 제시했다"고 강조했습니다.5차 해외건설진흥기본계획(2026∼2030년)의 일환으로 수립된 새 해외건설정책 방향은 ▲ 핵심 기술 기반의 주력 모델 양성 ▲ 해외 건설 글로벌 금융 역량 강화 ▲ 활력 넘치는 산업 생태계 조성으로 요약됩니다.우선 AI 기술 발전으로 수요가 증가하는 데이터센터, 송배전 인프라, 에너지저장시스템 등의 신시장 분야에서 해외 건설 사업을 확대합니다.또 기업의 수요에 맞춰 해외건설정보를 통합·연계한 해외건설통합정보서비스(OCIS)에 인공지능(AI) 모델을 탑재해 기업에 맞춤형 수주 전략을 제안하는 플랫폼의 구축을 추진합니다.국토부는 국내 기업의 기술을 해외 사업 수주의 핵심 요소로 활용할 수 있도록 입찰·계약·사업수행에 이르는 모든 단계에 '기술 지원 프로그램' 구축을 제시했습니다.이런 연장선에서 해외 여건에 적합한 기술을 추천하는 AI 모델을 OCIS에 탑재하고, 건설업 연구·지식 공유를 위한 기술·경험 공유 플랫폼 구축을 구상하고 있다는 설명입니다.또 한국이 세계적 수준의 기술을 보유한 초고층 빌딩, 초장대 교량 등과 같은 분야를 더욱 고도화하고, 원전 등 다른 산업과 건설이 함께 진출하는 사업은 범부처 지원 체계를 가동하기로 했습니다.도시, 철도, 공항 등 한국형 기술 개발에 성공한 대형 인프라 사업의 경우 패키지형으로 수출해 중소·중견기업과 대기업·공기업의 동반 진출을 추진하고, 건설사업관리(PM·CM) 기업도 육성할 방침입니다.아울러 정부는 기존 설계·조달·시공(EPC) 위주에서 앞으로 '금융 결합형'(EP+F)으로 국내 기업의 포트폴리오 전환을 지원하기 위한 해외 인프라 펀드를 확대하기로 했습니다.펀드 조성은 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)가 민간 기업과 해당 기업의 해외 사업에 공동 투자하는 방식 등이 거론됩니다.국토부는 글로벌 시행사(디벨로퍼)와 다자개발은행(MDB)이 추진하는 사업에 한국 기업이 많이 진출할 수 있도록 공동 펀드를 조성하거나 KIND·수출입은행이 협력해 우량 사업을 발굴하는 방안도 제시했습니다.또 국내 기업의 해외 건설 사업 참여를 이끄는 글로벌 시행사의 기능을 할 수 있도록 KIND의 전략적 역할도 강화할 예정입니다.이와 함께 '해외 건설·플랜트 특성화고'와 '해외 투자개발 사업 특성화대'를 확대 운영해 우수 인재와 성장 가능성 높은 기업이 산업에 유입될 수 있도록 제도적 기반을 다집니다.이 밖에 산업 구조 변화에 맞춰 해외 건설 수주 상황 통보와 관련한 과태료 부과 조항 등을 개선해 기업의 부담을 완화하고, 1975년에 해외건설업 진흥을 위해 제정된 해외건설촉진법도 현실에 맞게 개정하는 방안도 정책에 포함됐습니다.(사진=연합뉴스)