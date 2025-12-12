탁구 황금 콤비 임종훈-신유빈, WTT 왕중왕전 3연승…1위로 4강

▲ WTT 파이널스 홍콩에 출전한 신유빈(오른쪽)과 임종훈

한국 탁구의 '황금 콤비' 임종훈(한국거래소)-신유빈(대한항공) 조가 월드테이블테니스(WTT) 왕중왕전인 홍콩 파이널스 2025에서 3연승 행진을 벌이며 예선 1위로 준결승에 올랐습니다.임종훈-신유빈 조는 오늘(12일) 홍콩에서 열린 대회 2그룹 마지막 3차전에서 스페인의 알바로 로블레스-마리아 샤오 조를 게임 점수 3대 0으로 눌렀습니다.이로써 임종훈 신유빈 조는 브라질의 우고 칼데라노-브루노 다카하시 조와 일본의 마쓰시마 소라-하리모토 미와 조를 각각 3대 0으로 제압한 데 이어 3연승 행진을 벌여 2그룹 1위로 준결승에 올랐습니다.임종훈-신유빈 조는 같은 중국 선수끼리 1그룹 대결에서 왕추친-쑨잉사 조에 3대 0으로 완패한 린스둥-콰이만 조와 4강 대결을 벌일 가능성이 커졌습니다.올해 혼합복식에선 작년과 달리 8강 토너먼트가 아닌 두 개조 조별리그를 거쳐 각 조 1, 2위가 4강부터 토너먼트로 우승 콤비를 가립니다.국제탁구연맹(ITTF) 혼합복식 세계랭킹 2위인 임종훈-신유빈 조는 올해 WTT 시리즈 3관왕(자그레브· 류블랴나·첸나이)에 오른 팀답게 한 수 위 경기력으로 스페인 듀오를 압도했습니다.임종훈-신유빈 조는 첫 게임을 공방 끝에 11대 9로 따내며 기선을 잡았고, 2게임도 11대 7로 이겨 게임 점수 2대 0으로 앞섰습니다.기세가 오른 임종훈-신유빈 조는 3게임도 11대 9로 승리하며 게임 점수 3대 0 승리를 확정했습니다.여자 단식에서 신유빈을 꺾고 8강에 오른 주천희는 중국의 왕만희에게 4대 1로 졌습니다.왕만위는 이번 승리를 포함해 한국 선수 상대 45전 전승을 기록 중입니다.(사진=WTT 인스타그램 캡처, 연합뉴스)