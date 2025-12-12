연어 잡으려 돌고래는 탐색, 범고래는 사냥…윈윈 협업 확인

▲ 맛나고 실한 사냥감인 왕연어를 잡기 위해 돌고래들과 범고래들이 바다에서 협업하는 장면이 논문에 실린 모습

연어를 잡기 위해 바다에서 돌고래와 범고래가 협업하는 모습이 과학자들의 카메라에 포착됐습니다.사라 포춘 캐나다 달하우지대 해양학과 교수, 앤드루 트라이츠 캐나다 브리티시컬럼비아대 교수 등은 고래들의 협업 관련 논문을 학술지 '사이언티픽 리포츠'에 발표했습니다.영상과 사진 등도 논문 보충자료로 공개했습니다.연구진은 2020년 8월 15일부터 20일까지 캐나다 서남부 브리티시컬럼비아주 연안 밴쿠버 섬 근처에서 범고래와 낫돌고래의 움직임을 관찰했습니다.이들은 범고래에 위치추적기·카메라·센서·녹음기 등이 달린 흡착 컵을 붙이고 이와 별도로 무인기를 띄워 주변 상황과 움직임을 추적하고 기록했습니다.수집된 데이터를 분석한 결과 흡착 컵이 붙은 범고래와 함께 돌고래가 이동하고, 그 과정에서 범고래가 이동 방향을 바꿔 돌고래들을 따라 깊은 물 속으로 들어가는 사례들이 자주 포착됐습니다.이렇게 돌고래들을 따라간 범고래들은 왕연어(학명 Oncorhynchus tshawytscha)를 발견해 사냥한 후 일단 범고래들끼리 찢어서 나눠 먹었고, 그 후에 돌고래들이 남은 것을 먹었습니다.이 과정에서 범고래와 돌고래는 서로를 공격하거나 서로를 피하는 행동을 전혀 하지 않았습니다.또 돌고래가 초음파 신호로 탐지를 수행하는 동안에는 범고래들이 주변 탐색을 위한 음파 발사를 자제하는 것으로 보였습니다.연구진은 돌고래가 초음파 탐지로 왕연어를 찾아내면 범고래가 사냥을 담당하는 방식으로 분업해 종간 협업을 했다는 결론을 내렸습니다.왕연어는 몸집이 커 태평양에 사는 대형 육식성 해양동물들이 좋아하는 먹잇감입니다.바다의 최상위 포식자인 범고래는 왕연어를 찾아내는 일에는 서투르며, 돌고래는 체격이 작은 편이어서 왕연어를 한꺼번에 삼키지 못합니다.트라이츠 교수는 "우리가 관찰한 돌고래들과 범고래들 사이의 전략적 동맹은 놀랍다"며 양측에 "윈-윈"이라고 설명했습니다.(사진=캐나다 브리티시컬럼비아대, 달하우지대, 하카이 연구소, 독일 라이프니츠 동물원·야생동물연구소 등 촬영, 사이언티픽 리포츠 논문 캡처, 연합뉴스)