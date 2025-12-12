'셍귄 22점·톰프슨 20점' 휴스턴, 클리퍼스에 2점 차 신승

▲ 드리블 하는 알페렌 셍귄

▲ 패스 시도하는 이비차 주바치(오른쪽)

미국프로농구(NBA) 휴스턴 로키츠가 로스앤젤레스(LA) 클리퍼스의 끈질긴 추격을 따돌리고 2점 차 신승을 거뒀습니다.휴스턴은 오늘(12일) 미국 텍사스주 휴스턴의 토요타 센터에서 열린 로스앤젤레스(LA) 클리퍼스와의 2025-2026 NBA 정규리그 홈 경기에서 115대 113 신승을 거뒀습니다.휴스턴은 16승 6패를 쌓아 서부 콘퍼런스 3위를 지켰고, 3연패를 당한 클리퍼스는 6승 19패로 15개 팀 중 14위에 자리했습니다.승부가 예측되지 않던 종료 17.2초 전, 톰프슨이 팁인 득점과 자유투를 연달아 성공시키며 휴스턴이 다시 3점 앞서갔습니다.이후 홀리데이와 알페렌 셍귄이 자유투로 점수를 보태 115대 111, 4점 차까지 달아났습니다.주바치가 레너드의 패스를 받아 경기 종료 직전 앨리웁 덩크슛을 성공시키며 끝까지 추격했지만, 결국 패배를 막지 못했습니다.휴스턴에서는 셍귄이 22점 15리바운드 5어시스트로 펄펄 날았고, 톰프슨이 20점 9리바운드 8어시스트를 기록했습니다.클리퍼스에서는 주바치가 33점 7어시스트, 제임스 하든이 22점 7어시스트로 분전했습니다.한편 '조커' 니콜라 요키치가 36점을 몰아친 덴버 너기츠는 새크라멘토 킹스를 136대 105로 완파하고 4연승의 신바람을 냈습니다.덴버는 18승 6패로 2위를 유지했고, 새크라멘토는 6승 19패를 쌓아 13위에 머물렀습니다.요키치는 36점 12리바운드 8어시스트로 '원맨쇼'를 펼쳤고, 새크라멘토에서는 말릭 몽크가 18점을 올렸습니다.(사진=AP, 연합뉴스)