이 대통령 "세종 집무실·의사당 건립 서둘러야…일정 당겨달라"

▲ 이재명 대통령이 12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 과학기술정보통신부ㆍ개인정보보호위원회 업무보고에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 2030년 완공을 목표로 추진 중인 대통령 세종 집무실에 대해 일정을 앞당겨달라고 주문했습니다.이 대통령은 세종컨벤션센터에서 강주엽 행정중심복합도시건설청장으로부터 업무 보고를 받고 "(집무실 건립을) 조금 더 서둘러야 할 것 같다. (일정을) 당겨 달라"고 요청했습니다.이 대통령은 "대통령 선거를 하면서 아마도 용산에 있다가 청와대로 잠깐 갔다가 퇴임식을 세종에서 할 것 같다고 여러 차례 얘기했다"며 "2030년 세종에 대통령 집무실을 지으면 잠깐 얼굴만 보고 가는 것이 아니냐"고 지적했습니다.이어 국회 세종의사당의 2029년 완공도 시기적으로 늦다며 "(예정된 소요 기간은) 행정 절차상 불가피한 것인가, 아니면 속도 조절을 하는 것인가"라고 물었습니다.강주엽 청장은 이에 "속도 조절은 아니다"라며 "설계 2년, 공사 2년을 잡았다. 사실 2030년 준공 목표도 도전적 공정 관리가 필요한 것이 현실"이라고 설명했습니다.이 대통령은 이에 "서두르면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶었다"면서도 "너무 무리할 필요는 없다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)