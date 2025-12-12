서울지하철 파업 철회…노사 교섭 극적 타결

<앵커>



서울지하철 1호선에서 8호선을 운영하는 서울교통공사 노조가 예고했던 파업을 철회했습니다. 당초 오늘(12일) 첫차부터 총파업에 들어갈 계획이었는데, 새벽 6시에 노사 양측이 극적으로 임단협에 합의한 겁니다.



이종훈 기자가 전해드립니다.



서울 지하철 1~8호선을 운영하는 서울교통공사의 노사 간 임금, 단체협약 협상이 파업 시작 직전 타결됐습니다.



이에 따라 지하철이 정상 운행되면서 우려됐던 지하철 교통대란은 피하게 됐습니다.



서울교통공사 노조는 오늘 첫차부터 총파업에 돌입할 예정이었지만, 새벽 6시쯤 사측과의 협약이 타결되면서 쟁의 대책위원장 명의의 지하철 총파업 돌입 지침을 해제했습니다.



앞서, 서울교통공사 제1노조는 오늘 새벽 3시 반쯤 사측과의 최종 교섭 결렬을 선언했습니다.



노사간 입장이 팽팽하게 갈린 주요 쟁점은 인력 채용과 임금 인상이었습니다.



노조 측은 신규 채용을 통해 최소 1천 명의 인력 충원을 요구했지만, 공사 측은 820 명가량을 제안했습니다.



또 노조 측이 정부의 공공기관 예산편성 지침 기준인 최소 3%의 임금 인상률을 요구한 반면, 공사 측은 재원 부족에 따른 1.8%의 인상률을 제시했습니다.



새벽 5시쯤 재교섭에 나선 양 측은 협의 끝에 820명의 신규 인력 충원과 3% 임금인상률에 최종 합의하면서 협상을 마무리했다고 설명했습니다.



1노조에 이어 2, 3 노조도 연달아 사측과의 임단협 합의를 마무리 지었습니다.



노조는 부족한 점이 없지 않지만 사측이 진전된 안을 내놓아 교섭에 합의하고 파업을 철회했다고 밝혔고, 서울교통공사 측은 시민 불편 최소화를 위해 합의를 끌어내는 데 최선을 다했다고 말했습니다.



