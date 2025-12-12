프로야구 롯데, 아시아쿼터 투수 쿄야마 영입…총액 15만 달러

▲ 롯데 아시아쿼터 투수 교야마 마사야

프로야구 롯데 자이언츠가 아시아쿼터 외국인 투수로 일본 출신 오른팔 쿄야마 마사야를 영입했습니다.롯데 구단은 쿄야마와 총액 15만 달러(약 2억 2천만 원)에 입단 계약을 체결했다고 12일 발표했습니다.앞서 롯데는 지난 11월 마무리 캠프를 진행한 일본 미야자키에서 쿄야마의 입단 테스트를 진행하고 기량을 점검한 바 있습니다.키 183㎝, 몸무게 80㎏의 체격 조건을 갖춘 쿄야마는 최고 시속 155㎞에 이르는 직구와 낙차 큰 스플리터가 주 무기입니다.롯데 구단은 "쿄야마는 간결하고 부드러운 투구자세를 갖췄으며, 직구의 회전력과 변화구 궤적을 바탕으로 안정적인 경기 운영이 가능한 유형"이라고 소개했습니다.쿄야마는 일본프로야구(NPB)에서 9시즌 동안 활약하며 통산 1천 이닝 이상의 풍부한 경험을 쌓았습니다.선발과 불펜을 모두 소화할 수 있는 자원으로 평가받고 있습니다.박준혁 롯데 단장은 "쿄야마는 회전력 높은 직구와 낙차 큰 포크볼이 장점인 선수"라며 "일본에서 선발과 중간 투수로 등판한 경험을 바탕으로 우리 팀 선발 투수진에 힘을 보탤 수 있을 것"이라고 영입 배경을 설명했습니다.롯데 유니폼을 입게 된 쿄야마는 "평소 한국 야구에 대한 관심이 컸는데 선수로 활약할 기회를 주셔서 감사하다"며 "주어진 역할에 충실하게 임해 팬들이 목표하는 바를 이룰 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 전했습니다.(사진=롯데 자이언츠 제공, 연합뉴스)