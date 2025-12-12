[자막뉴스] "꿈만 같아" "참혹한 일 다신 없어야"…이게 가해자가 한 말이라고?

충남 천안에서 층간소음을 이유로 윗집 이웃을 잔혹하게 살해한 47살 양민준이 살인 및 특수재물손괴 혐의로 오늘(12일) 구속 송치되는 도중 취재진을 향해 한 발언이 공분을 사고 있습니다.



양민준은 기자들에게 "유치장 안에 있으면서 지금까지도 이런 일이 나한테 왜 일어났는지 알 수 없다"고 말하며, 기자들이 많이 몰려 와 질문하고 촬영을 하는 것이 "꿈만 같다"고 했습니다.



앙민준은 계획 범행이냐는 질문에 "아니다"라고 답하면서 자기가 층간 소음 때문에 범행을 저질렀다고 거듭 강조했습니다.



그는 "층간소음은 아파트에 사는 분들은 누구나 공감하는 부분일 텐데, 국가적 차원에서 개선과 보완이 필요한 부분이라고 생각한다"고 했습니다.



그러면서 "이런 참혹한 일은 또다시 일어나지 않았으면 한다"고 덧붙였습니다.



양민준은 지난 4일 낮 2시 30분쯤 자신이 살던 천안 서북구 한 아파트 윗집에 올라가 70대 이웃 주민 A 씨에게 흉기를 휘둘러 살해한 혐의를 받고 있습니다.



당시 흉기에 찔린 A 씨는 아파트 관리 사무소로 몸을 피했고, 관리사무소 문을 안에서 잠갔습니다.



하지만 양민준은 자신의 승용차에 올라타 관리사무소로 돌진해 문을 부순 뒤 A 씨에게 또 흉기를 휘두른 것으로 조사됐습니다.



충남경찰청은 지난 11일 신상정보 공개심의위원회를 열고 양 씨에 대한 신상정보 공개 결정을 내렸습니다.



범행의 잔인성과 피해의 중대성, 피해자 유족의 의견 등이 모두 고려됐습니다.



양민준은 신상정보 공개에 별도의 이의를 제기하지 않았습니다.



