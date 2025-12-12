'MZ 구미호'로 변신한 김혜윤…'오늘부터 인간입니다만', 캐릭터 스틸컷 공개

'오늘부터 인간입니다만' 김혜윤이 'MZ구미호'라는 새로운 얼굴로 돌아온다.



SBS 새 금토드라마 '오늘부터 인간입니다만'(극본 박찬영·조아영, 연출 김정권) 측은 12일, 이제껏 본 적 없는 'MZ 구미호' 은호 캐릭터로 이색 변신을 예고한 김혜윤의 스틸컷을 공개했다.



'오늘부터 인간입니다만'은 인간이 되기 싫은 MZ 구미호와 자기애 과잉 인간의 좌충우돌 판타지 로맨스다. 연애 빼고 다해본 모태솔로 구미호 은호(김혜윤 분)와 한순간의 선택으로 운명이 바뀐 축구스타 강시열(로몬 분)의 '혐관'으로 시작된 신묘한 로맨스가 시청자들을 제대로 홀릴 예정이다.



무엇보다 김혜윤의 선택만으로 기다림의 이유는 충분하다. 글로벌 신드롬을 일으킨 '선재 업고 튀어' 이후 약 1년 8개월 만의 복귀작으로, 김혜윤은 인간이 되고 싶지 않은 괴짜 MZ 구미호 은호 역을 맡았다. 행여나 인간이 될까 선행은 작은 것도 삼가고 혹시나 천년 도력을 잃을까 악행은 큰 것만 삼가며 살아가던 어느 날, 그의 호(狐)생사를 뒤흔드는 뜻밖의 사건이 벌어진다.



이날 공개된 사진은 구미호의 정체를 숨기고 인간 세상을 활보하는 은호의 일상을 담고 있다. 영원한 젊음과 변치 않는 미모를 더욱 빛나게 하는 화려하고 감각적인 스타일링이 돋보인다. 언제 어디서나 시크하고 도도한 아우라도 빠질 수 없다. 특히 새빨간 수트 차림에 매혹적인 눈빛을 장착한 비주얼은 더없이 강렬하다. 인간에게 대가를 받고 소원을 들어준다는 은호의 신묘한 능력이 궁금해진다. 그런가 하면 함께 공개된 다른 사진 속, 쇼핑 삼매경에 빠진 'MZ 구미호' 은호는 'MZ 인간'들과 별반 다르지 않은 면모를 드러낸다. 인간이 되고 싶지 않은 구미호라는 익숙하고도 새로운 캐릭터를 김혜윤이 어떻게 그려낼지 기대를 더한다.



'오늘부터 인간입니다만' 제작진은 "김혜윤이 한층 더 성숙하고 다채로운 매력으로 'MZ 구미호' 은호를 선보인다. '케미요정'의 진가를 다시 한번 입증할 로몬과의 '혐관' 케미스트리도 많은 기대를 부탁드린다"라고 전했다.



'오늘부터 인간입니다만'은 현재 방영 중인 '모범택시3' 후속으로, 오는 2026년 1월 16일(금) 밤 9시 50분에 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)