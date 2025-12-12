주점서 지인 흉기로 찔러 살해한 70대 남성 징역 17년 선고

▲ 법정

주점에서 지인과 술을 마시다 말다툼 끝에 흉기를 휘둘러 살해한 70대 남성이 중형을 선고받았습니다.의정부지법 고양지원 형사1부(김희수 부장판사)는 오늘(12일) 살인 등 혐의로 구속기소 된 70대 남성 A 씨에 대해 징역 17년을 선고했습니다.또 형 집행 종료일로부터 5년간 보호 관찰을 받으라고 명령했습니다.재판부는 "살인은 사람의 생명을 빼앗는 중대한 범죄로 어떤 방법으로도 피해 회복이 불가능해 상응하는 처벌이 불가피하다"며 "피고인이 범행을 계획적으로 준비한 것으로 보이고, 범행 수법도 매우 잔혹하다"고 판시했습니다.이어 "심신미약 상태였다는 피고인 주장은 진술 내용과 진료 내역 등을 종합할 때 받아들이기 어렵다"면서 "피고인이 고령인 점, 음주와 정신과 약물 복용이 범행에 일부 영향을 미쳤을 가능성이 있는 점 등을 양형에 참작했다"고 덧붙였습니다.앞서 검찰은 지난 10월 27일 열린 결심공판에서 "범행의 잔혹성과 피고인의 폭력성, 재범 위험성을 고려하면 사회로부터의 장기 격리가 필요하다"며 징역 20년을 구형한 바 있습니다.A 씨는 지난 6월 8일 밤 9시쯤 고양시 일산서구 일산동의 한 주점에서 지인인 50대 여성 B 씨와 술을 마시다 말다툼을 벌인 끝에 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의로 구속기소 됐습니다.주점 손님들의 신고를 받고 출동한 경찰은 인근 풀숲에 숨어 있던 A 씨를 현행범으로 체포했습니다.A 씨는 재판 과정에서 "범행 당시 심신미약 상태였다"고 주장했습니다.