[자막뉴스] 법정 선 찰리 커크 암살 용의자…'싱긋' 웃은 소름 돋는 이유

미국의 우파 청년 활동가 찰리 커크를 암살한 용의자 22살 타일러 로빈슨이 법정에 처음으로 출두했습니다.



현지시간으로 어제(11일) AP통신 등에 따르면 로빈슨은 유타주 프로보 법원 재판정에 모습을 드러냈습니다.



그동안 구금된 상태에서 법원에 화상 또는 유선으로 참여하다가 처음으로 직접 법정에 서게 된 겁니다.



로빈슨은 연한 푸른색 셔츠와 줄무늬 넥타이를 맨 단정한 차림이었습니다. 손목과 발목에는 수갑과 구속 장치를 찬 상태였습니다.



로빈슨은 방청석 맨 앞줄에 앉아있던 가족들에게 미소를 짓는 등 차분한 모습이었고, 그의 어머니는 눈물을 훔쳤다고 현지 언론은 전했습니다.



미국 유타주의 법정에서는 재판 과정의 투명성을 위해 언론 촬영이 부분 허용되고 있습니다.



그러나 로빈슨 측 변호인단은 피고인의 공정한 재판을 받을 권리를 침해당할 수 있다고 주장하며, 법정 내 촬영을 금지해달라고 요청한 바 있습니다.



판사는 아직 재판 공개 여부에 대한 판단을 내놓지 않았지만, 로빈슨 측의 주장을 일부 반영해 수갑 등 구속 장비의 촬영 금지와 재판 중 사복 착용 허용 등 조치를 내린 바 있습니다.



로빈슨은 지난 9월 10일 유타주 유타밸리대학 캠퍼스에서 야외 토론회 도중 커크에게 총격을 가해 암살한 뒤 다음 날인 11일 경찰에 자수했습니다.



로빈슨은 "찰리 커크의 증오에 질렸다"며 범행 동기를 진술한 것으로 알려졌습니다. 검찰은 재판에서 사형을 구형할 방침입니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)

