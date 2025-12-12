타이완인 10명 중 8명 "중국의 일국양제 통일 구상 반대"

▲ 타이완 타이베이 자유 광장

타이완인 10명 중 8명 이상은 중국이 타이완 통일 방안으로 제시하는 '일국양제'(한 국가 두 체제)에 반대한다는 조사 결과가 나왔습니다.타이완 중앙통신사 등에 따르면 타이완의 중국 본토 담당 기구인 대륙위원회는 여론조사 결과를 공개하며 응답자의 82.6%가 중국의 일국양제 주장에 찬성하지 않는다고 답했다고 밝혔습니다.또 75.8%는 '타이완과 중국은 서로 종속관계가 아니다'라는 의견에 동의해 양안 관계를 사실상 국가 대 국가 관계로 보는 시각이 뚜렷하게 나타났습니다.일국양제는 홍콩·마카오 반환 과정에서 중국이 제시한 모델로, 외교·국방 등 핵심 권한은 중앙정부가 갖되 지역에는 고도의 자치권을 부여하는 체제를 말합니다.중국은 이 모델이 타이완 문제 해결의 기본 방침이라고 강조해 왔습니다.특히 중국이 2022년 발간한 '타이완 백서'에서는 일국양제라는 표현이 15차례 등장해 통일 이후 홍콩식 체제를 타이완에 적용하겠다는 의지가 재확인됐다는 해석이 나왔습니다.그러나 미국 등 서방은 중국이 홍콩에서 이미 일국양제 약속을 훼손했다며 강하게 비판하고 있습니다.타이안 대륙위원회는 이번 조사로 타이완의 주류 민의가 일국양제를 명확히 거부하고 있다는 현실이 확인됐다고 강조했습니다.그러면서 "중국은 양안이 서로 예속되지 않는다는 현실과 타이완 국민이 자유와 민주주의를 고수한다는 사실을 직시해야 한다"며 "합법적이고 민주적으로 선출된 정부와 전제조건 없는 대화를 통해 차이를 해소해야 한다"고 촉구했습니다.이와 함께 응답자의 73.1%는 타이완이 '중화 타이베이'라는 명칭으로 아시아태평양경제협력체(APEC)에 참여하는 데 반대한다고 답했습니다.타이완은 중국이 국제사회에 요구하는 '하나의 중국' 원칙에 따라 자국 국명 대신 1991년 '중화 타이베이'라는 이름으로 APEC 회원이 됐습니다.중국이 APEC 정상회의를 '비공식 회의'로 부르는 것도 주권 국가로 인정하지 않는 타이완이 참여하기 때문입니다.이번 조사는 국립정치대학교 선거연구센터가 지난 4일부터 8일까지 20세 이상 타이완 성인 1천98명을 대상으로 전화 인터뷰 방식으로 실시한 것으로, 신뢰도 95%에 표본오차는 ±2.96%입니다.(사진=연합뉴스)