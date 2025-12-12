뉴스

[자막뉴스] "2억 잃었다" 주식 실패 40대 남성…특수 학교 다니던 아들까지 '비극'

박서경 기자
작성 2025.12.12 14:55 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
경기 용인시의 한 아파트에서 40대 남성과 그의 아들, 9세 남아의 시신이 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다.

어제(11일) 오후 5시 55분쯤, 용인시의 한 아파트 단지에서 사람이 떨어졌다는 119신고가 접수됐습니다.

[목격자 : 밖에 나갔다가 들어오는데 퍽 소리가 나는 거예요. 거리는 한 20, 15m 정도?]

경찰과 소방당국은 아파트 20층에서 추락해 숨진 것으로 추정되는 40대 남성 A 씨를 발견했습니다.

경찰은 A 씨 바지 주머니에서 차 키를 확보해 아파트 주차장에서 A 씨의 차량을 찾았는데, 뒷좌석에서 A 씨 아들인 9살 B 군이 숨진 채 발견됐습니다.

B 군의 사망 원인은 경부 압박으로 인한 질식사로 추정됩니다.

CCTV에는 A 씨가 이날 오후 특수학교에 재학 중인 아들을 차로 데려온 뒤, 아파트 단지 주차장에 차량을 세우고 상층부로 이동하는 모습이 포착됐고, 이 과정에서 제3자의 개입 정황은 확인되지 않았습니다.

A 씨는 최근 가족에게 주식 투자로 2억 원을 잃었다며 신변을 비관하는 말을 한 것으로 조사됐습니다.

경찰은 A 씨가 아들을 살해한 뒤 투신한 것으로 보고 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎ 1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

(취재: 박서경 / 영상취재: 김흥기 / 영상편집: 이승진 / 디자인: 이수민 / 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박서경 기자 사진
박서경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지