한국 외환상품 시장가치 3년 새 46% 감소…고환율에 헤지 수요↓

▲ 한국은행 본부

우리나라 외환파생상품 시장가치가 3년 새 절반 가까이 감소했습니다.고환율이 지속된 가운데 환율 변동 폭은 상대적으로 줄면서 환헤지 수요와 거래 잔액이 줄어든 영향으로 분석됩니다.한국은행이 오늘(12일) 공개한 국제결제은행(BIS) 주관 '세계 외환 및 장외파생상품 시장 조사(잔액 부문)'에 따르면 지난 6월 기준 우리나라 외환파생상품의 명목잔액은 9천591억 달러로 직전 조사 시점(2022년 6월)보다 10.5% 감소했습니다.내외금리차 확대로 환헤지 비용이 커지고, 고환율이 지속되면서 환헤지 수요가 줄어든 영향으로 추정됩니다.거래 잔액이 줄면서 우리나라 외환파생상품의 시장가치도 329억 달러로 직전 조사보다 46.7% 감소했습니다.시장가치는 외환파생상품 거래 시 생기는 이익이나 손실의 절댓값을 계산한 것으로, 환율 등 시장 변동성이 커질수록 시장가치도 커집니다.한은 관계자는 "거래 명목 잔액이 감소하면서 시장의 변동성과 리스크도 줄어든 것으로 보인다"고 설명했습니다.반면 장외 금리파생상품 거래 잔액은 9천485억 달러로 직전 조사보다 16.4% 증가했습니다.시장가치(74억 달러)도 22.7% 늘었습니다.전 세계 외환 및 장외파생상품 거래 잔액(845조 7천억 달러)에서 우리나라가 차지하는 비중은 0.23% 수준으로 직전 조사(0.30%)보다 0.07%포인트(p) 하락했습니다.한은 관계자는 "글로벌 관세 불확실성 등으로 해외 기관들의 헤지 수요가 늘어난 반면 우리나라는 4월에 환율이 크게 오르긴 했지만 이후 변동 폭 자체는 크지 않고, 내외금리차도 확대되면서 거래 비중이 감소했다"고 설명했습니다.전 세계 시장가치(21조 8천억 달러)에서 우리나라가 차지하는 비중도 같은 기간 0.37%에서 0.19%로 0.18%p 하락했습니다.(사진=연합뉴스)