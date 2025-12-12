과기정통부, 실리콘밸리서 국제협력 네트워크 강화 콘퍼런스

▲ 과학기술정보통신부

과학기술정보통신부는 12일(현지시간) 미국 샌프란시스코 실리콘밸리에서 과학기술 국제협력 네트워크 강화를 위한 '제1회 G-KIC 콘퍼런스'를 연다고 밝혔습니다.G-KIC는 과기정통부 소관 해외센터 새 브랜드로 지난 1월 출범했습니다.콘퍼런스는 미국을 시작으로 매년 주요 거점을 순환하며 권역별 주제를 설정해 개최할 예정입니다.올해는 인재 유치를 주제로 열리며 KIC 실리콘밸리가 주관하며, 해외 우수 석학을 보유한 글로벌 대학·기업과의 협력 기반을 강화하는 데 중점을 뒀다고 과기정통부는 설명했습니다.정부와 국내 주요 기업이 참여해 인재 유치 프로그램 및 채용정보를 소개하고 1:1 상담을 진행하며, 네트워킹 프로그램도 운영합니다.참가자들은 향후에도 국내 복귀 의사가 있다면 해외센터를 거점으로 해외 인재 유치 프로그램을 운영하는 정부 기관 및 국내 기업과 연계 지원을 받을 수 있다고 과기정통부는 설명했습니다.강상욱 과기정통부 기획조정실장은 "첨단기술 패권 경쟁으로 과학기술 국제협력이 블록화됨에 따라, 글로벌 협력망을 강화하기 위한 전략적 거점으로서의 해외센터의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "해외센터가 과학기술 국제협력의 핵심 거점 역할을 차질 없이 수행할 수 있도록 더욱 세심히 지원하겠다"고 말했습니다.(사진=과학기술정보통신부 제공, 연합뉴스)