송석준 "있어선 안 되는 비상계엄 사죄"…새벽 필버 도중 '큰절'

▲ 12월 12일 필리버스터를 시작하며 큰절하는 국민의힘 송석준 국회의원
국민의힘 송석준 의원이 오늘(12일) 국회 본회의 무제한 토론, 필리버스터 도중 12·3 비상계엄 사태와 여야 대치 상황에 사과하며 큰절을 했습니다.
송 의원은 어제 오후부터 시작된 형사사건 하급심 판결문 공개를 확대하는 내용을 담은 형사소송법 개정안에 대한 필리버스터에서 곽규택·김재섭 의원에 이어 오늘 새벽 0시 32분쯤 국민의힘 3번째 주자로 단상에 올랐습니다.
그는 발언 시작 시 의원직 사퇴를 표명한 인요한 의원을 언급하며 "22대 국회의원 전원 사퇴하라는 국민적 요구에 가장 겸손하고 품위 있는 모습으로 의원직을 내려놨다"며 안타까워했습니다.
이어 "서로를 탓하며 대한민국에서 있어선 안 되는 비상계엄이 초래됐다"고 한 뒤 민주당을 향해서는 "내란을 청산하겠다며 대한민국 헌정질서를 무너뜨리는 악법들을 쏟아내고 있다"고 비판했습니다.
그러면서 "저는 사과드린다"고 말했습니다.
송 의원은 "모두 가슴에 손을 얹고 인 의원의 마음을 되새기면서 깊이 성찰해야 한다고 생각한다. 먼저 국민께 큰 절로 사죄의 마음을 표하겠다"며 단상 뒤로 물러나 한 차례 큰절했습니다.
송 의원은 오전 10시 43분까지 10시간 11분간 발언한 뒤 내려왔습니다.
(사진=국회방송 유튜브 캡처, 연합뉴스)