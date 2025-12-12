태국인 아내에 끓는물 부은 40대…경찰 조사받자 "실수였다"

▲ 화상 입은 태국인 아내

태국인 아내 얼굴에 끓는 물을 부어 중화상을 입힌 40대 한국인이 "못생기게 만들고 싶었다"는 취지의 종전 말과 달리 경찰 조사에서는 "실수로 쏟았다"고 주장했습니다.경기 의정부경찰서는 상해 혐의로 입건된 40대 남성 A 씨에 대해 어제 피의자 조사를 진행했다고 오늘(12일) 밝혔습니다.태국인 아내 B 씨 측은 그동안 A 씨가 "다른 남자를 만날까 봐 얼굴을 못생기게 만들고 싶었다"고 말하며 자신을 떠나는 것을 막기 위해 범행했다고 주장해왔습니다.그러나 A 씨는 경찰 수사를 받게 되자 어제 변호인을 대동한 피의자 조사에서 "넘어지면서 실수로 끓는 물을 쏟았다"는 취지로 혐의를 부인했습니다.경찰은 이러한 A 씨의 주장에 신빙성이 낮다고 보고 기존 상해 혐의 대신 끓는 물을 '위험한 물건'으로 판단해 특수상해 혐의를 적용, A 씨에 대한 구속영장을 신청했습니다.경찰 관계자는 "피의자 조사와 범행 경위 등을 종합해 특수상해 혐의를 적용해 구속영장을 신청했다"고 설명했습니다.A 씨는 지난 3일 낮 12시쯤 의정부시 호원동의 한 아파트에서 잠들어 있던 30대 태국인 아내 B 씨의 얼굴과 목 등에 커피포트로 끓인 물을 부은 혐의를 받습니다.이후 A 씨는 B 씨를 서울 성동구의 한 화상 전문병원에 데려갔고, 병원 측은 폭행이 의심된다며 당일 밤 9시쯤 경찰에 신고했습니다.B 씨는 2도 화상 등을 입은 것으로 전해졌습니다.사건 이후 경찰은 A 씨에게 접근금지 및 격리 조치를 포함한 1호·2호 임시조치를 내렸습니다.B 씨는 사건 직후 태국인 지인의 SNS를 통해 피해 사실을 알렸고, 태국 매체 더 타이거 등 현지 언론이 이를 보도하며 사건이 알려졌습니다.(사진=페이스북 캡처, 연합뉴스)