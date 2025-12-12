여 "통일교 특검 요구는 물타기" 야 공세 일축

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당이 오늘(12일) 통일교 금품 수수 의혹 확산과 맞물려 국민의힘과 개혁신당이 특검을 요구하면서 공세 수위를 높이자 서서히 반격 모드로 태세 전환을 하고 있습니다.전재수 전 해양수산부 장관과 임종성 전 의원 등이 금품을 수수한 여권 인사 목록에 오른 데 이어 다른 인사들로 의혹이 확산할 조짐을 보이자 아직은 확실한 근거가 없다면서 표면적으로는 공세 차단에 나서는 모습입니다.다만 내부적으론 2022년 대선 때 상황까지 거론되고 거명되는 여권 인사 숫자가 느는 등 심상치 않게 돌아가는 상황을 주시하면서 대응 전략을 고심하는 모습입니다.박수현 수석대변인은 이날 최고위원회의 뒤 브리핑에서 자당 인사들의 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 "현재는 수사기관의 신속하고 엄정한 수사를 촉구하고 그것을 함께 지켜보겠다"고 말했습니다.그러면서 관련 특검을 요구하는 국민의힘을 향해 "물타기, 정치공세로 규정하고 일축한다"며 "그렇게 주장하는 인사들에 대해서 다시 한번 본인들의 경우를 돌아보라고 충고하고 싶다"고 지적했습니다.박상혁 원내소통수석부대표는 KBS 라디오 인터뷰에서 "지금 특검을 논의할 단계는 아닌 것 같다"며 "1차적으로 지금은 (사건을 넘겨받은) 국가수사본부의 엄정한 수사를 지켜봐야 할 때"라고 말했습니다.야권의 특검 요구를 일축하며 일단 경찰 수사를 지켜보겠다는 입장인 셈입니다.다만 내부적으론 이번 사태의 파급력을 놓고 긴장 속에 주시하고 있습니다.당장 한국갤럽이 이날 발표한 여론조사에서도 이재명 대통령은 56%, 더불어민주당은 40%로 모두 지지도가 하락하는 등 국정 및 입법 동력으로 이어질 수 있는 지지율에 대한 부정적 영향이 간접적으로 확인된 상태입니다.여기에다 전재수 전 해양수산부 장관이 사퇴하고 정동영 통일부 장관을 비롯한 일부 내각 인사가 관련 의혹을 이유로 야당으로부터 해임 공세를 받는 등 당은 물론 정부까지 '통일교 블랙홀'로 빨려들어갈 수 있다는 위기감도 없지 않습니다.정청래 대표가 이날 사법 개혁안에 대해 "보완할 것은 보완할 것"이라고 말하고 언론·시민단체까지 반대하는 허위정보근절법에 대해 "더욱 완벽히 다듬겠다"고 말한 것도 이런 정국 변화에 따른 '신중해진' 입장으로 분석됩니다.나아가 관련 의혹에 대한 수사와 재판의 특성상 이번 사태가 내년 지방선거 국면까지 이어지는 것도 민주당으로서는 대응 방향에 대한 고민을 키우는 대목입니다.조기 차단이 필요하지만 섣불리 대응했다간 나중에 다른 사실관계가 드러나면 역풍을 맞을 수 있기 때문입니다.이와 관련, 정 대표나 김병기 원내대표 등 당 투톱은 이날 공개 회의에서 통일교 의혹에 대해서는 아무런 언급을 하지 않았습니다.당 일각에서는 선제적으로 의혹을 터는 게 최선이라는 말도 나옵니다.박지원 의원은 SBS 라디오 인터뷰에서 "통일교의 검은 손이 민주당에도 뻗쳐왔다면 먼저 강하게 수사해서 국민에게 밝히고 응분의 책임을 져야 한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)