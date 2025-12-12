[자막뉴스] "협조해라" vs "뭐가 이렇게 당당해"…아쉬울 것 없는 미국?

미국 전자여행허가 ESTA는 따로 비자를 받지 않고도 최대 90일간 미국을 방문할 수 있는 제도입니다.



현재 한국을 비롯해 42개 국가 국민이 ESTA로 미국을 찾을 수 있습니다.



미 세관국경보호국 CBP가 이 ESTA 심사 제도 강화를 예고했습니다.



관보를 통해 공개한 내용을 보면 우선 5년간 SNS, 즉 소셜미디어 정보를 내도록 했습니다.



또 가능한 경우 신청자가 지난 5년간 사용한 전화번호, 최근 10년간 사용한 이메일 주소를 제출하는 내용도 포함됐습니다.



신청자 가족의 이름과 지난 5년간 전화번호 등도 추가될 수 있습니다.



특히 신청자 지문은 물론 DNA 홍채 같은 생체 정보도 추가 항목으로 제시한 상태입니다.



지금까지 요구했던 신청자 정보보다 훨씬 강화된 조건으로, 강경한 반이민 정책을 추진해온 트럼프 정부의 기조가 반영된 것으로 보입니다.



CBP는 신청자의 여권용 사진 뿐 아니라 셀피, 이른바 셀카 사진도 요구할 계획입니다.



CBP는 이번 심사강화안에 대해 60일간 의견 수렴 기간을 거쳐 최종안을 확정할 방침입니다.



앞서 미국은 지난 9월말 21달러였던 ESTA 수수료를 40달러로 거의 2배 올렸습니다.