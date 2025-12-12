AB6IX의 3세대 감성 통했다…8월 발매한 'STUPID' 역주행

그룹 AB6IX(에이비식스)의 'STUPID(스투핏)'이 역주행을 시작하며 대중들의 주목을 받고 있다.



'STUPID'은 AB6IX가 지난 8월 25일에 발매한 10TH EP 'UPSIDE DOWN'의 타이틀곡으로 외면받은 상처 속에서 피어나는 내면의 외침을 경쾌한 록 사운드로 풀어낸 팝 댄스 곡으로 발매 당시에도 많은 사랑을 받았는데, 최근 SNS에서 3세대 아이돌 노래 특유의 감성이 돋보이는 곡으로 대중들의 입소문을 타며 긍정적인 반응을 보이고 있다.



AB6IX 특유의 감성이 돋보이는 'STUPID'은 발매 4개월이 지난 지금, 국내 최대 음원 플랫폼인 멜론 Rising 31 차트 진입과 더불어

유튜브 뮤직 일간 뮤직비디오 차트에 진입하는 등 역주행을 시작하며 상승세에 오르고 있다.



소속사 브랜뉴뮤직은 리스너들의 성원에 힘입어 'STUPID'을 시작으로 AB6IX의 숨겨진 명곡들을 널리 알리기 위해 다양한 콘텐츠들을 공개하며 팬들의 기대에 부응하고 있다.



한편, AB6IX는 10TH EP 'UPSIDE DOWN' 음악 방송 활동을 성공적으로 마치고 드라마, 예능, 유튜브 등 다양한 콘텐츠들에서 활발한 활동을 이어가고 있으며, 최근 YKA FESTA 2025 시상식에서 한류 아이돌 부문 수상을 하며 글로벌 아이돌의 행보를 이어가고 있다.







