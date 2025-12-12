송언석 "항소 포기 반발 검사장 징계 비열·정치 보복"

▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 12일 국회에서 열린 기자간담회에서 통일교 금품수수 의혹에 대한 특별검사 추진에 대해 말하고 있다.

국민의힘 송언석 원내대표는 대장동 사건 항소 포기 결정에 반발 성명을 낸 검사장들에 대한 징계성 인사가 단행된 데 대해 "비열하고 잔인한 공무원 상대 정치 보복"이라고 비판했습니다.송 원내대표는 국회 기자간담회에서 "어제(11일) 법무부가 항소 포기에 반발해 해명을 요구한 검사장 4명을 결국 강등·좌천시켰다"고 주장했습니다.이어 "법무부는 인사 배경으로 검찰의 정치적 중립성, 공정성에 대한 오해를 불러일으켜 조직의 명예와 신뢰를 실추시켰다고 밝혔는데, 황당무계한 궤변"이라며 "검찰의 명예와 신뢰를 실추시킨 사람은 법무부 장관과 그 윗선"이라고 지적했습니다.송 원내대표는 "항소 포기에 반발한 검사들이야말로 대한민국 검찰의 명예와 신뢰를 지킨 보루"라며 "국민은 이번 검찰 인사를 보면서 의병장을 역적으로 몰아 숙청했던 임진왜란 당시의 혼군(昏君·어리석은 임금)을 연상하고 있다"고 말했습니다.그러면서 "충직한 공직자들을 정치 보복의 희생양으로 삼지 말고 항소 포기 사건에 대한 국정조사를 즉각 실시하자"고 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)