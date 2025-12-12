국힘·개혁신당 "특검 도입"…통일교 지원 의혹 협공

▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 12일 국회에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다.

이미지 확대하기

▲ 개혁신당 이준석 대표가 지난 11일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

보수 야권이 통일교의 더불어민주당 지원 의혹에 대한 특검 도입을 압박하면서 공세 수위를 계속 끌어올리고 있습니다.국민의힘은 이 사태를 '통일교 게이트'로 명명하며 민주당이 주장하는 2차 특검에 이를 포함해 실시하자고 제안하는 동시에 연루 의혹이 제기된 정동영 통일부 장관, 이종석 국가정보원장 등에 대한 해임을 요구하면서 전선을 확대했습니다.개혁신당은 여야가 모두 이 사안에 연루된 만큼 제3자가 추천하는 특검을 도입하자고 주장하면서 협공 모드를 이어가는 동시에 자신들은 연루 의혹에서 자유롭다는 점을 부각하고 있습니다.송언석 원내대표는 국회에서 기자간담회를 열어 "정권과 밀접하게 연루된 통일교 게이트가 점점 더 몸체를 드러내고 있다"며 "통일교로부터 금전적인 지원을 받은 사람은 누구든지 예외 없이 조사해야 한다"고 말했습니다.이어 "민중기 특검이 4개월 가까이 사건을 덮어버린 직무 유기로 정치자금법 공소시효가 얼마 남지 않았다"며 "수사 기관은 신속히 수사에 착수해 압수수색을 진행하고 관계자들을 소환조사해야 한다"고 강조했습니다.아울러 "경찰 수사와 별도로 국회는 즉시 통일교 게이트 특검 도입을 준비해야 한다"며 "마침 정청래 대표가 2차 특검 또는 종합 특검 발족을 공언하고 있으니 여기에 민중기 특검 직무 유기 부분을 민주당과 통일교의 유착관계를 포함해 특검을 실시하면 매우 좋은 대안이 될 것"이라고 역제안했습니다.개혁신당 이준석 대표도 어제(11일)에 이어 오늘도 페이스북에 글을 올려 특검 도입을 촉구했습니다.이 대표는 "어제 통일교·민주당 정치자금 특검을 제안했는데 하루 만에 수사 대상 범위를 더 넓혀야 할 것 같다"며 "2022년 대선 당시 민주당 측이 통일교를 통해 NBA 스타 스테픈 커리 섭외를 시도했다는 정황이 드러났다"고 적었습니다.그러면서 "당시 이 대통령은 대선 기간 여러 국내외 명사와 면담을 가졌는데, 이들도 누군가 비용을 대고 섭외된 건지 이제는 살펴봐야 한다"며 "이 부분도 특검 법안의 수사 대상 범위에 명시하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)