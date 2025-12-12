'윤 공천 개입 의혹' 이준석 특검 불출석…대면 조사 사실상 무산

▲ 개혁신당 이준석 대표가 11일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

윤석열 전 대통령이 연관된 2022년 6·1 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 공천 개입 의혹으로 고발된 개혁신당 이준석 대표가 민중기 특별검사팀의 출석 요구에 응하지 않았습니다.이 대표는 오늘(12일) 오전 10시로 예정됐던 특검팀의 대면 조사에 나오지 않았습니다.이 대표가 특검팀에 이달 중에는 출석하기 어렵다는 입장을 전달했다는 점을 고려하면 특검팀 수사 기간 내 대면조사는 사실상 무산된 것으로 보입니다.특검법상 민중기 특검팀 수사 기한은 오는 28일입니다.이에 따라 오는 17일 윤 전 대통령 소환조사를 앞두고 혐의를 다지는 데 이 대표의 진술을 활용하려는 계획에 차질을 빚게 됐습니다.이 대표는 국민의힘 대표 시절인 2022년 6·1 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 당시 윤 전 대통령이 공천에 개입하려 했다는 통화녹음이 있다고 주장해왔습니다.이 대표 본인이 공천에 개입한 혐의의 피고발인 신분이기도 합니다.이 때문에 의혹의 실체를 규명하려면 이 대표가 가진 증거자료와 진술이 꼭 필요하다는 게 특검팀 입장이었습니다.이러한 점을 고려해 이달 초부터 다각도로 이 대표 측과 출석 일정을 협의하면서 주말 조사 일정까지 제시했지만 이달 중에는 출석이 어렵다며 대면조사를 거부하고 있다고 특검팀은 설명했습니다.이 대표는 이러한 특검팀 주장을 정면으로 반박했습니다.이 대표는 전날 내놓은 입장문에서 "일과 시간이 아닌 새벽, 심야, 공휴일 등 모든 가능한 시간대를 열어두고 출석 일정을 다각도로 제안했으며 변호인 입회가 보장된다면 즉시 조사에 응할 준비가 돼 있음을 분명히 전했다"고 밝혔습니다.이어 "이러한 조율 노력에도 특검 측은 제안된 시간을 모두 거절한다는 입장만을 회신했다"며 "조사를 진행할 수 있는 시간과 여건이 충분했음에도 현실적인 협의 없이 특정 일자를 일방적으로 통보한 뒤 출석하지 않은 것처럼 비치는 언급을 한 것은 사실과 다르다"고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)