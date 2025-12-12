[날씨] 주말에 강추위…토요일 서울에 눈 최고 5cm

하루 새 기온이 뚝 떨어졌습니다.



서울의 아침 최저 기온이 영하 3.6도로 어제(11일) 아침보다 9도가량이나 기온이 낮았습니다.



추운 날씨에 도로 곳곳이 미끄럽습니다.



안전사고 유의해 주셔야겠습니다.



낮 기온은 평년 수준을 웃돌겠습니다.



서쪽 곳곳에 내려져 있던 한파특보는 모두 해제됐습니다.



주말 동안에는 아침, 저녁으로 추위가 매섭겠습니다.



들쑥날쑥한 기온 변화에 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.



전국 하늘에 가끔 구름이 많겠습니다.



바람이 강하게 불어들 텐데요.



순간적으로 초속 15m 내외의 강풍이 불어들 때 있겠습니다.



안전사고 유의해 주셔야겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 청주의 낮 최고 기온 8도, 대전 9도, 부산 10도로 쌀쌀하겠습니다.



내일은 전국 곳곳에 비나 눈이 내립니다.



서울에 최고 5cm의 많은 눈이 예보되어 있고요.



이번 눈은 무거운 눈이 짧은 시간 강하게 내릴 것으로 보여서 피해 없도록 대비 잘해 주셔야겠고요.



일요일에도 전국에 비나 눈이 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)