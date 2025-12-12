[날씨] 서쪽 곳곳 한파 득보…빙판길 주의

<앵커>



오늘(12일) 아침 날씨가 많이 추워지면서 서쪽 곳곳에 한파 특보가 내려졌습니다. 주말인 내일은 전국에 비나 눈이 내린다고 하는데요. 자세한 날씨 소식 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.



안수진 캐스터 전해주시죠.



<캐스터>



오늘 아침 기온이 뚝 떨어지면서 서울의 아침 최저 기온 영하 3.6도로 어제 아침보다 9도가량이나 기온이 낮았습니다.



추위 탓에 어제 내린 비나 눈이 얼면서 도로 곳곳에 빙판길이 생기거나 살얼음 나타나는 곳이 있겠습니다.



미끄럼 사고 유의해 주셔야겠습니다.



낮 기온은 평년 수준을 웃돌면서 서쪽 곳곳에 내려져 있던 한파특보는 모두 해제됐습니다.



주말에는 아침, 저녁으로 추위가 매섭겠습니다.



들쑥날쑥한 기온 변화에 건강 잘 챙겨주셔야겠습니다.



전국 하늘에는 가끔 구름이 많겠고요.



바람이 강하게 불어듭니다.



순간적으로 초속 15m 내외의 강풍이 불어들 때 있겠습니다.



시설물 관리 잘해주셔야겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 대전의 낮 최고 기온 9도, 부산은 10도 예상됩니다.



내일은 전국 곳곳에 비나 눈이 내리겠습니다.



서울에 최고 5cm의 많은 눈이 내리겠고요.



눈과 비는 일요일까지 이어지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)