국힘 '통일교 특검' 공세…민주 "명확한 근거 없다"

정치권에서도 통일교의 여야 로비 의혹과 관련해 파장이 커지고 있습니다. 국민의힘은 특검을 도입해야 한다고 주장하고 있고, 민주당은 명확한 근거가 없다며 특검 도입에 사실상 반대하고 있습니다.



박찬범 기자입니다.



국민의힘은 "이재명 정권의 출범 과정에서도 통일교와의 유착 정황이 드러났다"며 통일교 특검 도입을 촉구했습니다.



송언석 원내대표는 민중기 특검이 여권 인사들의 통일교 연루 정황을 알고도 4개월 가까이 사건을 덮었다며, 민중기 특검 역시 새 특검의 수사 대상에 포함 돼야 한다고 주장했습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 민중기 특검의 직무유기 부분을, 민주당과 통일교 유착 관계를 포함을 해서 특검을 실시하면 매우 좋은 대안이 될 것입니다.]



국민의힘은 통일교 연루 의혹이 불거진 정동영 통일부 장관과 이종석 국정원장도 즉각 해임해야 한다고 주장했습니다.



민주당은 "명확한 근거가 부족하다"며 '통일교 특검'에 사실상 반대하고 있습니다.



당 소속 의원들이 연루가 됐다는 명확한 증거가 나오지 않았다는 건데, '통일교 특검'을 하자는 국민의힘을 향해 "물타기에 불과한 정치공세"라고 맞섰습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 : 윤리감찰단에 즉각적인 진상 조사할 것을 당 대표가 지시하는 것이 일상적인 조치일 텐데 현재 상태로는 그런 지시하기에도 근거와 명확성이 부족해 보이는 그런 단계에 있습니다.]



민주당은 '통일교 특검' 대신 '2차 종합특검'을 추진할 예정입니다.



정청래 대표는 "내란 척결을 이대로 끝낼 수 없다"며 미진한 수사를 계속해 나가기 위해서는 종합 특검이 필요하다고 말했습니다.



