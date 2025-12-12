'통일교 금품수수 의혹' 3명 입건…출국금지 조치

<앵커>



통일교 금품 수수 의혹과 관련해서 경찰이 전재수 전 해양수산부 장관 등 3명을 피의자로 입건했습니다. 출국금지 조치도 한 걸로 알려진 가운데, 조만간 강제수사와 함께 소환 조사에 나설 걸로 전망됩니다.



권민규 기자의 보도입니다.



통일교 금품 수수 의혹을 수사하는 경찰청 특별전담수사팀은 전재수 전 해양수산부 장관과 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원 등 3명을 피의자로 입건했습니다.



이들에게는 정치자금법 위반 또는 뇌물 수수 혐의가 적용된 것으로 알려졌습니다.



윤영호 전 통일교 세계본부장이 특검에서 언급한 여야 정치인들 가운데 금품 수수 의혹이 있는 세 사람을 우선 수사 대상에 올린 겁니다.



국민의힘 나경원 의원과 정동영 통일부 장관 등의 경우 아직 입건하지 않은 걸로 전해졌습니다.



경찰이 전 전 장관 등 세 사람에 대해 출국금지 조치도 한 걸로 알려진 가운데, 조만간 강제 수사를 통한 증거물 확보에 나설 수 있다는 전망도 나옵니다.



지금은 소환 조사 시기를 조율하면서 윤 전 본부장의 진술을 토대로 법리 검토에 나선 상황입니다.



전 전 장관은 통일교 측으로부터 현금 4천만 원과 명품 시계 두 점을 받았다는 의혹에 대해 사실무근이라는 입장을 밝혔습니다.



[전재수/전 해양수산부 장관 : 불법적인 그 어떠한 금품수수, 전혀 없었다. 단연코 없었다. 분명히 제가 말씀을 드리도록 하겠습니다.]



임 전 의원과 김 전 의원 역시 금품 수수 의혹에 대해 전면 부인하고 있습니다.



경찰은 수사에 착수한 지 하루 만인 어제 오후 서울구치소에 수감된 윤 전 본부장을 찾아가 3시간가량 조사했습니다.



경찰은 또 국민의힘이 여당인 민주당 봐주기 수사를 했다고 주장하며 민중기 특검과 수사팀을 직무유기 혐의로 고발한 사건도 서울청으로부터 넘겨받아 수사에 착수했습니다.



