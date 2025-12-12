프로야구 롯데, 코치진 인선 완료…일본 투수 육성 전문가 영입

▲ 가네무라 사토루 롯데 투수 총괄 코디네이터

▲ 강석천 롯데 신임 수석 코치

프로야구 롯데 자이언츠가 일본프로야구(NPB) 한신 타이거스 출신 가네무라 사토루 코치를 투수 총괄 코디네이터로 영입하며 코치진 인선을 마쳤습니다.롯데 구단은 오늘(12일) "불펜 코칭과 로테이션 운영 전략에 능하고 젊은 투수 육성 능력이 탁월한 가네무라 코치를 영입했다"고 발표했습니다.가네무라 코디네이터는 2025시즌 한신의 선발과 불펜진을 모두 성장시켜 센트럴리그 우승에 기여했다는 평가를 받고 있습니다.롯데에서는 선수 및 지도자 경험을 살려 투수 육성 전반을 총괄합니다.1군 수석 코치로는 강석천 코치가 선임됐습니다.강 수석 코치는 2002년 지도자 생활을 시작해 퓨처스(2군) 감독을 역임했고, 1군 수석 코치로 우승을 경험한 베테랑입니다.이와 함께 이현곤 수비 코치와 조재영 작전·주루 코치가 1군 코치진에 합류했습니다.퓨처스팀에는 정경배 타격 코치, 드림팀(육성군)에는 용덕한 배터리 코치와 진해수 재활 코치가 각각 선임됐습니다.박준혁 롯데 단장은 "가네무라 코치는 구단의 장기적인 발전에 큰 도움을 줄 수 있는 지도자"라며 "강석천 수석 코치는 풍부한 경험과 강단 있는 지도력으로 코치진과 선수단의 중심이 될 것"이라고 기대했습니다.(사진=롯데 자이언츠 제공, 연합뉴스)