'천안 층간소음 살인' 양민준 송치…"유족과 고인께 죄송"

▲ 천안 층간소음 살인 피의자 양민준

충남 천안에서 층간소음을 이유로 윗집 이웃을 살해한 양민준(47)이 살인 및 특수재물손괴 혐의로 오늘(12일) 구속 송치됐습니다.오늘 오전 취재진 포토라인에 선 양 씨는 피해자와 유족에 사과의 뜻을 전하면서도 자신의 범행에 정당성을 부여하려는 듯한 모습을 보였습니다.양 씨는 취재진을 향해 "제가 죄를 지었으니 죄는 달게 받겠다"라며 "유가족과 돌아가신 고인분께 죄송하다고 말씀드리고 싶다"고 밝혔습니다.그러면서 "유치장 안에 있으면서 지금까지도 이런 일이 나한테 왜 일어났는지 알 수 없다"라면서 "기자들이 이렇게 많이 와서 질문하고 촬영하고 있는데 이 자체도 꿈만 같다"고 전하기도 했습니다.계획한 범행인지 묻는 말에 "아닙니다"라고 답한 그는 범행 원인으로 지목됐던 층간소음 문제를 언급했습니다.양 씨는 "층간소음은 아파트 사는 분들은 누구나 공감하는 부분일 건데 국가적 차원에서도 개선과 보완이 필요한 부분이라고 생각한다"고 주장했습니다.그러면서 마치 남 얘기하듯 "이런 참혹한 일은 또다시 안 일어났으면 한다"고 덧붙였습니다.양민준은 지난 4일 오후 2시 30분 거주지인 천안 서북구 한 아파트 윗집을 찾아가 70대 이웃 주민 A 씨에게 흉기를 휘둘러 살해한 혐의를 받습니다.당시 흉기에 찔린 A 씨는 아파트 관리사무소로 몸을 피했고, 관리사무소 문을 안에서 잠갔습니다.그러자 양 씨는 자신의 승용차를 몰고 관리사무소로 돌진해 문을 부순 뒤 A 씨에게 다가가 재차 흉기를 휘두른 것으로 조사됐습니다.충남경찰청은 지난 11일 신상정보 공개심의위원회를 열어 양 씨에 대한 신상정보 공개 결정을 내리고 이름과 나이, 얼굴을 공개했습니다.(사진=충남경찰청 제공, 연합뉴스)