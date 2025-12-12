뉴스

우주청장 "2029 달 궤도선·2032 착륙선 보낸다"

박세용 기자
작성 2025.12.12 11:24 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
우주청장 "2029 달 궤도선·2032 착륙선 보낸다"
▲ 윤영빈 우주항공청장이 12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 과학기술정보통신부ㆍ개인정보보호위원회 업무보고에서 업무보고를 하고 있다.

윤영빈 우주항공청장이 오는 2029년, 누리호와 궤도수송선을 활용해 달 통신용 궤도선 발사에 도전하겠다고 밝혔습니다.

윤 청장은 오늘(12일) 세종시에서 열린 대통령 업무보고에서, 2032년 달 착륙선 발사에 앞서 필수적인 심우주 통신 기술을 확보하기 위해 이 같은 계획을 추진한다고 보고했습니다.

이는 누리호의 추력만으로는 달 탐사선을 직접 보내기 어려운 만큼, 지구 궤도에서 고도를 높여주는 '궤도수송선'을 추가로 탑재해 한계를 극복하겠다는 구상입니다.

과학기술정보통신부·개인정보보호위원회 업무보고 (사진=연합뉴스)
▲  12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 이재명 대통령이 참석한 과학기술정보통신부·개인정보보호위원회 업무보고가 진행되고 있다.

보고를 받은 이재명 대통령은 "다른 나라들은 유인 탐사도 하는 마당에 2032년 달 착륙은 시점이 너무 늦은 것 아니냐"고 지적했습니다.

이에 대해 윤 청장은 "늦은 감은 있지만, 2030년대에는 미국의 도움 없이 우리 발사체와 기술만으로 독자적인 달 착륙을 달성하겠다는 계획"이라고 설명했습니다.

우주청은 이와 함께 2035년까지 재사용 발사체를 개발해 발사 비용을 획기적으로 낮추고, 누리호를 매년 한 차례 이상 발사해 성공률을 90% 이상으로 끌어올리겠다고 밝혔습니다.

한편, 윤 청장은 우주청 본청은 사천에, 연구원은 대전에 있어 비효율적이라는 지적에 대해, 행정 인력과 연구 부서가 나뉘어 있는 현 상황을 설명하며 협업 체계를 강조했습니다.

(사진=우주청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지