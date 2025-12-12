[자막뉴스] 통일교 "윤영호 개인 일탈" 첫 사과…한 총재는 쏙 빼고?

[송용천/세계평화통일가정연합(통일교) 협회장 : 국민 여러분께 큰 실망과 우려를 끼친 점에 대해 깊이 머리 숙여 사과드립니다.]



정치권에서 통일교 금품수수 의혹이 확산하는 가운데, 통일교가 대국민 사과했습니다.



다만 통일교 측은 윤영호 전 세계본부장의 혐의와 관련해선 "개인의 일탈"이라고 선을 그었습니다.



송용천 통일교 협회장은 "저희 교단은 조직 차원에서 정치 권력과 결탁하거나 특정 정당을 지원해 이익을 얻을 계획이나 의도를 가진 적 없다"고 밝혔습니다.



그러면서 "최근 법정 진술로 파문을 일으킨 윤영호 전 본부장의 행위는 개인의 독단적 일탈이었지만, 이를 감지하고 차단하지 못한 건 조직의 책임"이라고 말했습니다.



통일교 금품 의혹 관련 수사가 시작된 후 공식 사과가 나온 것은 이번이 처음입니다.



하지만 이번 사과 영상에서 정교유착 의혹으로 구속돼 재판을 받고 있는 통일교 한학자 총재와 관련해선 별다른 언급을 하지 않았습니다.



한 총재와 윤 전 본부장은 2022년 1월 권성동 국민의힘 의원에게 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달하고, 같은 해 통일교 단체 자금 1억 4400만 원을 국민의힘 의원들에게 쪼개기 후원한 혐의 등으로 구속 기소됐습니다.



최근 윤 전 본부장이 법정에서 '민주당 정치인들도 지원했다'고 진술하면서 정치권 전반으로 의혹이 확산하고 있습니다.



