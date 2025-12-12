미 '공화당주' 인디애나의 반란…트럼프의 선거구 조정안 부결

▲ 선거구 재획정안 관련 인디애나주 상원의 회의

미국 도널드 트럼프 2기 행정부가 내년 11월 중간선거를 앞두고 강력하게 추진하던 인디애나주 선거구 재획정 시도가 수포로 돌아갔습니다.인디애나주 상원 다수당이 공화당임에도 선거구 재획정이 부결됨에 따라 트럼프 대통령의 영향력이 제한적이란 분석도 나옵니다.공화당이 다수당인 인디애나주 주(州) 상원은 현지시간으로 어제(11일) 연방 하원 선거구 조정안을 찬성 19표, 반대 31표로 부결시켰다고 CNN 등 미국 매체들이 전했습니다.공화당 의원 21명이 반대표를 던진 겁니다.현재 인디애나주의 연방 하원 의석 9석 가운데 공화당은 7석을 차지하고 있지만, 트럼프 대통령과 공화당은 민주당의 2석마저 가져가기 위해 선거구 조정을 추진했습니다.이날 표결에서 반대표를 던진 스펜서 디어리 주상원의원(공화)은 "연방 정부는 우리 주에서 어떤 일이 일어나야 하는지에 대해, 위협이나 기타 수단으로 지시해서는 안 된다"고 말했습니다.호응하지 않는 인디애나의 공화당 주의원들을 강하게 압박했는데, 일부 의원들은 협박을 받기도 하는 등 정치 폭력의 우려도 제기됐습니다.선거구 재획정안이 부결되자 회의장 안에서는 환호 소리와 함께 "땡큐"(고맙습니다)라는 외침이 들렸다고 AP통신은 전했습니다.인디애나주는 1968년 이래 15차례 대선에서 2008년 버락 오바마 전 대통령(민주당)을 제외하고는 모두 공화당 후보가 승리했을 정도로 공화당 지지 성향이 강합니다.지난해 11월 대선 때도 공화당 후보였던 트럼프 대통령이 58.6%의 득표율을 기록하며 39.6%에 그친 민주당 카멀라 해리스 후보를 손쉽게 이겼습니다.통상 미국의 선거구 조정은 10년마다 하는 인구조사 주기에 맞춰 합니다.하지만 내년 중간선거를 앞두고 이례적으로 치열한 '게리맨더링(gerrymandering·특정 정당 및 후보를 유리하게 하는 인위적 선거구 조정) 전쟁'이 주별로 펼쳐지고 있습니다.지금까지 미주리, 노스캐롤라이나, 오하이오가 트럼프 대통령의 요구대로 선거구를 공화당에 유리하게 조정했고, 텍사스의 경우 공화당에 유리한 조정안을 둘러싼 소송이 진행 중입니다.그런가 하면 민주당 지지성향이 강한 캘리포니아는 공화당 우세주인 텍사스의 선거구 조정을 상쇄하기 위해 민주당이 하원에서 5석을 추가할 수 있도록 변경한 새 선거구 획정안을 채택했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)