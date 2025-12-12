'특급 불펜' 수아레스, MLB 애틀랜타행… 3년 642억 원 계약

▲ 애틀랜타로 이적한 로베르트 수아레스

미국프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타 브레이브스가 리그 정상급 구원 투수 로베르트 수아레스(34)를 영입하며 강력한 불펜을 갖췄습니다.MLB닷컴은 오늘(12일) 수아레스가 애틀랜타와 3년 총액 4천500만 달러(약 642억 원) 계약에 합의했다고 보도했습니다.이로써 애틀랜타는 1년 1천600만 달러에 재계약한 마무리 레이셀 이글레시아스와 함께 리그 최강 수준의 필승조를 구축하게 됐습니다.수아레스는 이글레시아스 앞에서 셋업맨 임무를 수행할 전망입니다.수아레스는 "애틀랜타 구단과 도시에 대해 좋은 이야기를 많이 들었다"며 "팀 승리를 위해서라면 어떤 역할이든 기꺼이 맡겠다"고 입단 소감을 밝혔습니다.멕시코와 일본 무대를 거쳐 2022년 샌디에이고 파드리스 유니폼을 입고 빅리그에 데뷔한 수아레스는 최근 2년 연속 올스타에 선정된 베테랑입니다.2024년 36세이브, 2025년 40세이브를 올렸으며 평균 시속 98.6마일(약 158.7㎞)에 달하는 강력한 포심 패스트볼이 주 무기입니다.수아레스는 올 시즌까지 샌디에이고에서 활약했으며, 김하성과 한 팀에서 활약했습니다.또한 KBO리그 삼성 라이온즈에서 2023년까지 뛴 알버트 수아레스의 동생이라 한국 야구팬에게 친숙한 선수입니다.같은 날 애틀랜타와 계약한 외야수 마이크 야스트렘스키는 "상대 팀 타자 입장에서 수아레스가 등판하면 공포를 느꼈다"며 반겼습니다.야스트렘스키는 올 시즌 샌프란시스코 자이언츠 소속으로 샌디에이고 투수 수아레스와 상대했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)