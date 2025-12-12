청소년 흡연 신고 고교생, 경찰과 실랑이하다 공무집행방해 체포

▲ 담배꽁초 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

다른 청소년의 흡연 행위를 경찰에 신고한 고등학생이 출동 경찰관과 실랑이하다가 공무집행방해 혐의로 체포된 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.인천 삼산경찰서에 따르면 지난 9월 21일 오후 9시 4분 인천시 부평구 한 공원에서 "청소년들이 담배를 피운다"는 고등학생 A 군의 신고가 112에 접수됐습니다.당시 현장에 출동한 경찰은 A 군 등 고등학생 7∼8명이 인근 화장실에서 나오는 것을 보고 흡연자로 의심해 가장 앞쪽에 있던 A 군을 상대로 소지품 검사에 나섰습니다.이에 A 군이 반발해 경찰관을 밀쳐내며 실랑이가 벌어졌고, 경찰관 2명이 공무집행방해 혐의로 A 군을 넘어뜨려 제압한 뒤 현행범으로 체포했습니다.A 군은 경찰 조사를 받고 사건 당일 풀려났으나 얼굴과 팔·다리 부위 등에 타박상이 남았습니다.A 군 측은 출동 경찰관들이 흡연 신고자를 흡연자로 의심해 강제로 신체를 수색하고 폭력 행위를 했다며 강하게 반발한 것으로 전해졌습니다.이에 대해 경찰은 출동 당시 A 군이 전화를 받지 않아 신고자가 특정되지 않은 상황에서 A 군과 마주쳤고 흡연이 의심돼 적법하게 조치한 것이라고 해명했습니다.경찰 관계자는 "설령 신고자라고 하더라도 청소년 흡연이 의심되면 소지품 검사를 한 것이 문제 될 것은 없다"며 "출동 경찰관의 조끼가 뜯어질 정도로 A 군이 강하게 반발해 공무집행방해 혐의를 적용한 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)