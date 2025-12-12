"무시해서" 술 마시다 흉기 구매해 지인 살해한 50대 붙잡혀

▲ 경찰 로고

자신을 무시한다는 이유로 지인에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 50대가 경찰에 붙잡혔습니다.강원 원주경찰서는 살인 혐의로 50대 A 씨를 붙잡아 조사하고 있다고 오늘(12일) 밝혔습니다.A 씨는 전날 오후 8시 10분 원주시 명륜동 한 식당에서 지인 50대 B 씨에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받습니다.그는 술을 마시던 중 평소 사이가 좋지 않던 B 씨를 살해하기로 마음먹고 식당에서 2㎞가량 떨어진 마트에서 흉기를 구매해 범행했습니다.식당 주인이 경찰에 A 씨를 신고하자 그는 곧장 택시를 타고 도주했으나 택시 기사의 신고로 전날 오후 8시 30분 원주시 단계동 한 주점 인근에서 긴급체포 됐습니다.조사 결과 A 씨는 택시에 탑승한 뒤 "흉기로 사람을 찔렀다"며 횡설수설하는 모습을 보였고, 이를 수상히 여긴 택시 기사가 A 씨를 내려준 뒤 곧장 경찰에 신고하면서 검거가 이뤄졌습니다.그는 경찰에 B 씨가 자신을 무시해 범행했다는 취지로 진술했습니다.경찰은 A 씨를 상대로 구체적인 범행 경위와 동기를 조사하는 한편 오늘 오후 구속영장을 신청할 방침입니다.(사진=연합뉴스)