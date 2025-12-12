미일 국방 전화통화…"중국 행동, 지역 평화에 도움 안 돼…심각 우려"

▲ 올해 10월 도쿄에서 열린 미일 국방장관 회담

미국과 일본 국방장관이 전화 통화를 통해 중국군 항공모함 함재기의 일본 자위대 전투기 대상 '레이더 조준' 사건 관련 정보 등을 공유하고 협력 방침을 확인했습니다.일본의 교도통신 등에 따르면 피트 헤그세스 미국 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상은 이날 오전 6시부터 약 40분간 통화했습니다.양측은 중국의 행동이 지역 평화와 안정에 도움이 되지 않으며 긴장감을 높인다고 지적한 뒤 심각한 우려를 표명했다고 후지뉴스네트워크(FNN)가 전했습니다.고이즈미 방위상은 엑스(X·옛 트위터) 계정에 글을 올려 지난 6일 발생한 중국의 레이더 조사(照射·겨냥해서 비춤) 사안과 9일 발생한 일본 주변에서의 중국·러시아 폭격기 공동 비행과 관련해 경위와 대응을 헤그세스 장관에게 설명했다고 공개했습니다.고이즈미 방위상은 중국이 "사실에 완전히 반하는 정보를 발신하고 있지만" 일본은 "긴장 고조를 원하지 않는다"며 "필요한 반론을 하고 냉정하게 대응하면서 대화의 문을 열어두고 있다는 점을 전했다" 고 덧붙였습니다.양국 국방장관은 앞으로도 긴밀히 의사소통하면서 협력을 지속하고, 내년 초에 대면 회담을 개최하기로 했습니다.(사진=게티이미지)