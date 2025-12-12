뉴스

[자막뉴스] "이걸 모른다고?" SNS '발칵'…자동차 범퍼에 끼어있던 '이것'

주차된 흰색 승용차 범퍼에 고라니 한 마리가 끼어있습니다.
 
경남 거제에서 한 운전자가 차량 범퍼에 고라니 사체를 매단 채 주차장까지 끌고 오는 일이 발생했습니다.
 
지난 11일 한 온라인 커뮤니티에 지하 주차장에서 촬영된 영상과 사진 한 장이 올라왔습니다.
 
사진에는 중형 승용차 범퍼에 고라니가 몸이 훼손된 상태로 끼인 채 죽어 있는 모습이 담겼습니다.
 
목격자는 "여성 운전자가 고라니를 박고 나서 낀 줄 모른 채 계속 운전한 것 같다"며 "119 출동으로 상황은 일단락됐다"고 전했습니다.
 
누리꾼들은 "충격음이 있었을 텐데 모를 리가 있나", "범퍼에 참새 사체가 낀 적은 있었는데 고라니는 처음이다", "소리가 컸을 텐데 내려서 확인도 안 하나", "마지막까지 얼마나 아팠을까" 등의 반응을 보였습니다.

다만 "저렇게 작은 고라니가 범퍼 그릴에 끼는 사고면 도로에서 뭘 밟은 거 같은 느낌 정도만 든다. 그릴이 약해서 충격 흡수가 돼 느끼지 못했을 수도 있다"는 의견도 있었습니다.
 
(취재: 이서정(인턴) / 영상편집: 정용희 / 디자인: 이수민 / 화면출처: 보배드림 / 제작: 디지털뉴스부)
