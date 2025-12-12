샤이니 온유, '주사 이모 친분설' 해명…"피부 관리로 병원 방문했을 뿐"

그룹 샤이니 멤버 온유가 박나래의 '주사 이모' A 씨와 연관된 게 아니냐는 의혹에 입장을 밝혔다.



11일 온유의 소속사 그리핀엔터테인먼트는 "온유는 2022년 4월 지인의 추천을 통해 A 씨가 근무하는 신사동 소재의 병원에 처음 방문하게 됐다"고 A 씨를 알게 된 계기를 설명했다.



박나래는 현재 전 매니저들의 폭로로 갑질 논란에 휩싸여 법정 공방 중이다. 여기에 박나래가 이른바 '주사 이모'로 불리는 A 씨에게 수액 주사 처치 등 불법 의료 서비스 및 대리 처방을 받았다는 의혹까지 제기됐고, A 씨가 국내에서 의료인 면허를 취득했다는 기록이 확인되지 않아 논란이 더 가중됐다.



이 과정에서 A 씨가 과거 자신의 SNS에 온유의 사인 CD와 친분을 과시하는 게시물을 올렸던 사실이 알려지며, 온유 역시 A 씨와 연관된 것이 아니냐는 추측이 나왔다.



이에 대해 온유 측은 "당시 (A 씨가 근무하던) 병원의 규모 등을 고려할 때 현재 온라인상에 불거지고 있는 의료 면허 논란에 대해서는 인지하기 어려웠다"며 "온유의 병원 방문은 피부 관리의 목적이었으며, 사인 CD는 진료에 대한 고마움에 대한 표현이었을 뿐"이라 전했다.



이어 "당사는 소속 아티스트와 관련해 사실과 다른 이야기들이 무분별하게 확대 재생산되고 있는 것에 대해 깊은 유감을 표한다. 더 이상의 억측이 발생하지 않기를 바라며, 당사는 앞으로도 아티스트의 명예와 권익 보호를 위해 최선을 다하겠다"며 허위 사실의 유포를 경계했다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자)