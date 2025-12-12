구더기 뒤덮인 채 사망한 아내, 몰랐다는 남편…'그알', 파주 부사관 아내 사망 사건 추적

이미지 확대하기

SBS '그것이 알고 싶다'가 집에서 구더기로 뒤덮인 채 발견된 아내 사망 사건의 진실을 파헤친다.오는 13일 방송될 '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')는 '사랑, 구더기 그리고 변명-파주 부사관 아내 사망의 진실'이라는 부제로 사건의 진실을 추적한다.지난 11월 17일 아침 8시 18분, 아내의 의식이 혼미하다는 신고가 119에 접수됐다. 잠시 후 현장에 도착해 현관문이 열리자 깜짝 놀랐다는 119 구급대원. 지저분한 집 안에서 코를 찌르는 악취가 진동했고, 안방에는 1인용 소파에 기댄 환자가 의식을 잃어가고 있었다.당시 출동 구급대원은 환자에 대해 "전신이 대변으로 오염돼 있는 상태였고, 수만 마리의 구더기가 전신에 다 퍼져 있는 상태였다"라고 설명했다. 여성의 배와 등, 엉덩이와 팔다리 등 신체 전반에 조직이 썩어 들어가는 괴사가 진행된 충격적인 상황이었다. 부패된 상처에는 수많은 구더기가 꿈틀거리고 있었는데, 환자의 몸과 이불에는 대변이 묻어 있었다고 한다. 힘겹게 숨을 내뱉던 여성에겐 대체 무슨 일이 있었던 걸까.병원에 이송된 다음 날 패혈증으로 끝내 사망한 故 유선아(가명, 37세) 씨. 최소 3개월 이상 괴사가 진행돼, 구더기가 살을 파고들어도 제대로 거동할 수 없는 고통에 시달렸을 것으로 추정됐다. 그녀는 어쩌다 이런 처참한 모습으로 발견된 걸까.그런데 119 신고자이자, 결혼 10년차 동갑내기 남편인 정 씨(가명)가 중유기 혐의로 경찰에 긴급 체포됐다. 정 씨가 욕창이 생길 정도로 심각한 상태의 아내를 병원에 데려가 치료받게 하지 않은 채 방치했다는 것이다.육군 부사관으로 근무 중이었던 남편 정 씨는 놀랍게도, 아내의 상태를 잘 몰랐다고 주장했다. 집에서 출퇴근하며 함께 생활했던 그는, 아내의 몸이 썩어 들어가고 악취가 진동하는 3개월 동안 정말 아무것도 몰랐다는 걸까. 남편 정 씨는 어떤 사람이며, 아내를 병원에 데려가지 않은 이유는 뭐였을까. 금슬 좋고 단란했다는 부부 사이엔 무슨 일이 있었던 걸까.제작진이 단독 입수한 아내의 휴대전화와 일기장, 자필편지를 통해 그녀의 생전 마지막 기록을 따라가 볼 '그알'은 오는 13일 밤 11시 10분 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)