뉴스

[날씨] 아침 영하권 추위…토요일 전국 비·눈

SBS 뉴스
작성 2025.12.12 10:10 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

오늘(12일) 아침 날씨가 많이 추워지면서, 서쪽 곳곳에 한파 특보가 내려졌습니다. 주말에는 눈비 소식도 있는데요. 자세한 날씨 소식 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.

안수진 캐스터?

<캐스터>

어젯밤부터 바람이 강해지기 시작하더니 오늘 아침 영하권의 추위가 나타났습니다.

서쪽 곳곳에 한파특보가 내려졌고요.

오늘 아침 서울의 최저 기온이 영하 3.6도로 어제 아침보다 기온이 9도가량 뚝 떨어졌습니다.

추운 날씨 탓에 도로의 빙판길이 생기거나 살얼음이 나타나는 곳이 있겠습니다.

미끄럼 사고 주의해 주셔야겠습니다.

낮 기온은 평년 수준을 웃돌겠습니다.

주말에는 추위가 매섭겠습니다.

들쑥날쑥한 기온 변화에 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.

오늘 오전까지 동해안을 따라서는 빗방울이 떨어지거나 눈발이 날릴 때 있겠습니다.

전국적으로 바람이 강하게 불 텐데요.

순간적으로 초속 15m의 강풍입니다.

시설물 관리 잘해주셔야겠습니다.

지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 청주의 낮 최고 기온 8도, 창원이 10도로 쌀쌀하겠습니다.

주말인 내일은 전국에 비나 눈 예보가 나와있습니다.

서울에도 최고 5cm의 많은 눈이 내리겠고요.

특히 이번 눈은 무거운 눈이 짧은 시간 강하게 내릴 것으로 보여 미리 대비가 필요하겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지