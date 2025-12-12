[날씨] 아침 영하권 추위…토요일 전국 비·눈

<앵커>



오늘(12일) 아침 날씨가 많이 추워지면서, 서쪽 곳곳에 한파 특보가 내려졌습니다. 주말에는 눈비 소식도 있는데요. 자세한 날씨 소식 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.



안수진 캐스터?



<캐스터>



어젯밤부터 바람이 강해지기 시작하더니 오늘 아침 영하권의 추위가 나타났습니다.



서쪽 곳곳에 한파특보가 내려졌고요.



오늘 아침 서울의 최저 기온이 영하 3.6도로 어제 아침보다 기온이 9도가량 뚝 떨어졌습니다.



추운 날씨 탓에 도로의 빙판길이 생기거나 살얼음이 나타나는 곳이 있겠습니다.



미끄럼 사고 주의해 주셔야겠습니다.



낮 기온은 평년 수준을 웃돌겠습니다.



주말에는 추위가 매섭겠습니다.



들쑥날쑥한 기온 변화에 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.



오늘 오전까지 동해안을 따라서는 빗방울이 떨어지거나 눈발이 날릴 때 있겠습니다.



전국적으로 바람이 강하게 불 텐데요.



순간적으로 초속 15m의 강풍입니다.



시설물 관리 잘해주셔야겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 청주의 낮 최고 기온 8도, 창원이 10도로 쌀쌀하겠습니다.



주말인 내일은 전국에 비나 눈 예보가 나와있습니다.



서울에도 최고 5cm의 많은 눈이 내리겠고요.



특히 이번 눈은 무거운 눈이 짧은 시간 강하게 내릴 것으로 보여 미리 대비가 필요하겠습니다.



(안수진 기상캐스터)