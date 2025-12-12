뉴스

미 법원, 권도형에 징역 15년…"세대 초월한 사기"

이한석 기자
작성 2025.12.12 10:05 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

가상화폐 테라 사태로 전 세계에서 50조 원 이상의 피해를 일으킨 권도형 씨에 대해서 미 법원이 징역 15년을 선고했습니다. 미 검찰이 구형한 형량보다 늘어난 것인데 세대를 초월한 사기라며 엄벌이 필요하다고 판단했습니다.

워싱턴 이한석 특파원의 보도입니다.

<기자>

미국 뉴욕 남부연방법원이 사기 혐의로 기소된 테라 사태 주범 권도형 씨에게 징역 15년을 선고했습니다.

앞서 검찰이 권 씨에 대해 구형한 12년 보다 높은 형량입니다.

재판부는 권 씨의 범죄로 피해자들이 400억 달러, 우리 돈 58조가 넘는 돈을 잃었다며 단순히 종이상의 손실이 아닌 서사적이고 세대를 초월한 사기라고 밝혔습니다.

이어 권 씨가 피해자들에게 거의 신비로운 영향력을 행사해 헤아릴 수 없는 인간의 파멸을 초래했다고 주장했습니다.

재판부는 이어 검찰이 권 씨에게 요구한 12년 형은 부당하게 관대하며 권 씨의 변호인 측이 요청한 5년형은 상상도 못 할 정도로 터무니없다고 지적했습니다.

권 씨는 그동안 자신의 혐의를 전부 부인해 왔지만 지난 8월 검찰과 플리바게닝, 이른바 형량 거래를 마친 뒤 돌연 입장을 바꿔 사기를 비롯한 2개의 혐의를 인정했습니다.

권 씨에게는 130년 이상의 구형이 가능했지만, 검찰도 권 씨에게 징역 12년을 구형하고 1천900만 달러를 비롯해 권 씨의 다른 재산 일부를 환수하는 선에서 합의했습니다.

미 법무부도 권 씨가 최종 형량의 절반을 복역하면 권 씨의 송환 요청을 반대하지 않기로 했습니다.

권 씨가 그동안 한국으로 송환을 요청했던 만큼 수감 조건을 충족하는 대로 향후 몇 년 뒤에는 한국으로 돌아올 가능성이 있습니다.

한국 검찰이 권 씨를 이미 자본시장법 위반 등으로 입건한 만큼 권 씨는 한국에 돌아와도 한국 수사기관으로부터 다시 조사를 받게 됩니다.

(영상편집 : 김종미)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이한석 기자 사진
이한석 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지