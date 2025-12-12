뉴스

[자막뉴스] "수능 1개 틀렸대" 이부진 아들, '서울대 경제' 합격…이재용 후배?

신정은 기자
작성 2025.12.12 10:34 수정 2025.12.12 10:41 조회수
이부진 호텔신라 사장의 큰아들 임동현 군이 서울대학교 수시 모집에 합격한 것으로 알려졌습니다.

서울대 등에 따르면 임 군은 2026학년도 서울대 수시 모집 전형에서 최종 합격했습니다. 임 군은 서울대 경제학부에 지원한 것으로 알려졌습니다.

앞서 임 군은 2026학년도 대학수학능력시험에서 높은 점수를 받은 것으로 알려지며 온라인 커뮤니티에서 주목을 받았습니다.

이달 초 박선영 전 진실화해를위한과거사정리위원회 위원장은 자신의 페이스북을 통해 "휘문고 3학년인 이부진 사장의 아들 임 군이 올해 수능을 1개 틀렸다나. 휘문중 다닐 때도 전교 1등을 놓치지 않았다더라"고 적으면서 화제를 모았습니다.

임 군은 서울 강남구 휘문중과 휘문고를 졸업했고 학창시철 내내 문과 전교 최상위권을 유지하며 특히 수학 성적이 뛰어났던 것으로 전해졌습니다.

이 사장은 아들 교육을 위해 2018년 주소지를 서울 용산구 이태원동에서 강남구 대치동으로 옮겼으며, 최근 다시 이태원동으로 거주지를 이전했습니다.

임 군이 내년 서울대 26학번으로 입학하면 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장의 후배가 됩니다.

이 회장은 서울대 동양사학과 87학번입니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)
