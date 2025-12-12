지적장애 여성 성폭력 사건, 피의자는 전직 이장과 마을 유지들?…'궁금한 이야기Y' 추적

이미지 확대하기

SBS '궁금한 이야기Y'가 영천 지적장애인 성폭행 사건을 추적한다.12일 방송될 '궁금한 이야기Y'에선 한 마을에서 발생한 성폭행 사건을 파헤친다.경북 영천의 한 마을에서 지적장애 여성을 상대로 한 성폭력 사건이 발생했다. 피의자로 지목된 남성들은 모두 3명으로, 전직 이장과 마을의 유지였다. 이들은 같은 마을에 살고 있던 애신 씨(가명)를 상습적으로 성추행하고 심지어 성폭행까지 저질렀다는 혐의를 받고 있다.그런데 해당 사건이 접수된 지 2년이 훌쩍 지났음에도 사건은 해결되지 않고 있다. 그동안 피해자와 피의자들이 분리되지 못한 채 같은 마을에서 지내는 황당한 상황이 벌어지고 있었다. 제보를 받은 '궁금한 이야기Y' 제작진은 곧장 해당 마을로 향했고 사실 확인에 나섰다.하지만 제작진이 마을 입구에서 마주한 건 모르쇠와 호통뿐이었다. 해당 사건에 마치 약속이라도 한 듯 주민들은 침묵으로 일관했다. 사건을 보도한 지역신문 기자는 사건이 지연되는 사이 피해자를 향한 2차 가해가 수시로 이뤄졌다고 한다. '서로 좋아서 했다더라', '한 번은 강간이지만, 두 번, 세 번은 강간이 아니다'라는 말들이 서슴없이 오가는 마을은 피해자에게 지옥이었다. 심지어 가해자의 가족들은 틈만 나면 애신 씨 집으로 찾아와 합의를 종용하는가 하면, 합의금을 가해자끼리 책정해 애신 씨 통장에 입금하기까지 했다.안타깝게도 애신 씨의 남편도 지적장애인인 탓에 제대로 된 대응을 하지 못했고, 마을 공동체조차 그녀를 외면했다. 결국 견디다 못한 피해자는 마을을 떠나 보호시설로 피신했다.피의자들은 "피해자가 장애인인 줄 몰랐다. 울고 있길래 왜 우냐고 어깨를 제쳤을 뿐"이라고 주장했다. 마을 주민이 지적장애인이라는 사실을, 전직 이장이 몰랐을까. 합의를 종용했다는 피의자들은 정작 공판 과정에서는 애신 씨가 처음부터 다리를 벌리고 앉아 있었다는 등 피해자에게 책임을 전가하는 듯한 태도를 보이기도 했다.침묵이 뒤덮은 마을의 진실을 추적할 '궁금한 이야기Y'는 12일 금요일 밤 8시 50분에 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)