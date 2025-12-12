삼성, 두 번 접는 트라이폴드 판매 시작…매장 대기 줄

▲ 지난 2일 서울 삼성 강남에서 열린 '삼성전자 갤럭시Z 트라이폴드 출시 미디어데이'에서 방문객들이 갤럭시Z 트라이폴드를 체험해보고 있다.

삼성전자가 두 번 접는 형태의 폴더블 스마트폰 '갤럭시 Z 트라이폴드'의 국내 판매를 시작했습니다.트라이폴드는 펼치면 253㎜(10인치) 대화면이, 접으면 폴드7과 동일한 164.8㎜(6.5인치) 바 타입 화면이 되는 새로운 폼팩터의 스마트폰입니다.접었을 때 두께는 12.9㎜, 펼쳤을 때 가장 얇은 부분은 3.9㎜로 폴드 시리즈 중 가장 얇습니다.가격은 359만 400원입니다.삼성전자는 디스플레이 파손 시 수리비 50% 할인 혜택을 제공한다고 밝혔습니다.스마트폰 보증 서비스인 삼성케어플러스는 적용되지 않습니다.아울러 이 제품은 통신사 연계가 아닌 완전 자급제로만 판매됩니다.국내 판매는 삼성닷컴과 삼성전자 강남 매장 등 전국 20개 매장에서 이뤄지며, 지난 9일부터 매장에 체험 공간을 운영했습니다.트라이폴드 판매를 앞두고 강남 매장 등에는 판매 개시 전부터 수십 명 대기 줄이 늘어서며 새로운 폼팩터에 대한 기대를 반영했습니다.삼성전자는 트라이폴드에 최대 3개의 앱을 나란히 실행할 수 있는 멀티 윈도 기능을 강화했고 삼성 기본 앱과 갤럭시 AI 기능도 대화면에 최적화했다고 설명했습니다.또, 트라이폴드의 대화면 활용성을 극대화해 갤럭시 스마트폰 최초로 태블릿 버전의 '삼성 덱스'를 지원합니다.기기를 외부 디스플레이나 마우스, 키보드 등과 연결해 사용할 수 있습니다.삼성전자는 이날 국내 출시를 시작으로 중국·대만·싱가포르·아랍에미리트·미국 등 글로벌 시장으로 확대합니다.다만, 출시 이정은 아직 정해지지 않았습니다.(사진=연합뉴스)