호주 정부, 한화 오스탈 지분 19.9% 인수 허용

▲ 한화

호주 정부가 한화그룹이 자국 조선·방산업체 오스탈 지분을 19.9%까지 인수할 수 있도록 승인했습니다.한화그룹은 지난 3월 장외거래를 통해 오스탈 지분 9.9%를 인수했고, 이어 19.9%까지 지분을 확대하기 위해 호주와 미국 정부에 승인을 신청했습니다.짐 차머스 호주 재무장관은 오늘(12일) 성명에서 "오스탈 지분을 9.9%에서 19.9%로 늘리는 한화의 제안에 대해 엄격한 조건들 아래 반대하지 않기로 한 외국인투자심의위원회의 명확한 권고에 동의했다"고 밝혔습니다.호주에 본사를 둔 오스탈은 미국 앨라배마주 모바일과 샌디에이고 등에서 조선 사업을 운용하며 미국 군함을 건조·납품하고 있습니다.미국 내 소형 수상함과 군수지원함의 시장 점유율이 40∼60%로, 1위로 알려졌습니다.한화그룹은 미국·호주 내의 방산 사업을 강화하고자 오스탈 지분 인수를 추진해왔습니다.앞서 미국 정부는 앞서 지난 6월 한화가 오스탈 지분을 최대 100%까지 보유할 수 있도록 승인한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)