김주애 외교무대 데뷔 도와준 마체고라, 갑작스런 사망 발표 [스프]

마체고라에게 귓속말을 하는 김주애, 지난해 10월

마체고라, 러시아 대사관 찾은 김주애에게 주빈 대우

러시아 어린이로부터 꽃다발을 받은 김주애, 지난 5월

김주애를 세 번 포옹하는 인사법으로 배웅한 마체고라

역대 최장기 북한 주재 러시아 대사

갑작스런 사망, 사인은 발표 안 돼

지난해 10월 10일 북한 노동당 창건 79주년 경축행사가 노동당 중앙간부학교에서 열렸습니다. 김정은 총비서가 딸 김주애와 함께 참석했는데, 외빈으로는 알렉산드로 마체고라 북한 주재 러시아 대사가 초청됐습니다. 조선중앙통신은 마체고라 대사가 김정은의 '개인초청손님'으로 참석했다고 전했습니다.이 날 주목을 끈 것은 김주애의 행동이었습니다. 김정은이 도열해 있는 간부들과 악수하는 동안 뒤에서 박수를 치며 지켜보고 있던 김주애는 김정은이 마체고라 대사와 악수한 뒤에는 자신도 마체고라 대사와 악수하며 인사했습니다. 그리고 김정은이 김주애의 등을 툭 치며 신호를 주자 김주애는 마체고라 대사에게 다가가 무엇인가 귓속말을 하기도 했습니다. 마체고라 대사도 더 반갑게 악수하며 김주애에게 뭔가 답변을 하는 모습이었습니다.짧은 시간에 일어난 일이었고 김주애와 마체고라가 대단한 얘기를 나눴을 리도 없지만, 김주애가 외교사절과 악수를 하며 얘기를 나눴다는 것은 김주애가 장차 외교무대에도 본격적으로 등장할 것임을 알리는 신호였습니다. 당시 11살이었던 김주애가 외교무대에 데뷔하기 시작한 것이고, 그 첫 상대가 마체고라 러시아 대사였던 셈입니다.이후 김주애가 공식적인 외교행사에 등장한 것도 마체고라 러시아 대사를 상대로 한 행사였습니다.지난 5월 9일 김정은은 김주애와 함께 북한 주재 러시아대사관을 방문했습니다. 러시아 전승절 80주년을 기념한 외교일정이었습니다. 당시 12살이던 김주애는 이 날 외국 대사관을 방문한 공식적인 주빈 대우를 받았습니다.김주애는 이 날 김정은에 이어 마체고라 대사와 악수하며 인사했고 김정은과 함께 러시아 어린이들로부터 꽃다발을 받았습니다. 12살 어린이가 그보다 더 어린 아동으로부터 꽃다발을 받은 것입니다. 사실 김주애에 대한 꽃다발 증정은 마체고라 대사의 세심한 배려였을 가능성이 높습니다. 러시아 대사관에서 김정은에게만 꽃다발을 주었다고 해서 북한 측이 항의할 이유는 없었을 텐데 굳이 김주애에게까지 꽃다발을 준 것은 김주애에게 후계 수업을 시키며 외교경험까지 쌓게 하려는 김정은의 의중을 읽고 마체고라 대사가 이에 부합하는 예우를 해준 것으로 볼 수 있습니다.마체고라 대사는 김정은 부녀가 대사관을 떠날 때에도 김주애에게 특별한 인사를 했습니다. 김주애를 세 번 포옹하는 사회주의식 인사법으로 친근감을 표시한 것입니다. 김주애를 김정은을 단순히 따라다니는 딸로서가 아니라 김정은의 예비 후계자로서 예우해 준 것입니다.마체고라 대사는 2015년 3월부터 10년 넘게 북한 주재 러시아 대사로 재직해 왔습니다. 역대 최장기 북한 주재 러시아 대사입니다. 이 기간 동안 북한과 러시아는 자동군사개입 조항을 부활시키는 신동맹 조약을 체결했고, 북한군의 러시아 파병으로 밀월 수준의 혈맹으로 관계를 발전시켰습니다. 마체고라가 이 모든 것을 한 것은 아니지만, 마체고라의 역할이 중요했을 것임은 분명합니다.마체고라 대사는 또 김정은이 김주애를 등장시키고 예비 후계자로 등극시키는 과정을 지켜봤고 김정은의 의도에 맞게 김주애를 예우해 줬습니다. 김정은으로서는 대외적으로 김주애의 존재를 각인시키는 첫 창구가 마체고라였다고 볼 수도 있습니다.이런 그가 지난 6일 갑작스럽게 사망했습니다. 1955년 생, 70살로 아직 그리 많지 않은 나이이고 얼마 전까지도 활발한 활동을 했던 터라 다소 의외의 죽음입니다. 사망원인은 발표되지 않았습니다.마체고라 대사는 지난달 말부터 이달 초까지 모스크바에서 열린 '북러 무역경제 과학기술 협조위원회'에 참석한 것으로 알려졌는데 회의 참석 직후 이상이 생긴 것으로 보입니다. 사망 장소가 어디인지 알려지지는 않았지만, 정부는 마체고라가 러시아에서 사망했을 가능성이 있다고 보는 것으로 전해졌습니다.(남은 이야기는 스프에서)