KBO리그 'MVP' 폰세, MLB 토론토와 3년 442억 계약 공식 발표

▲ 2025 KBO리그 MVP로 뽑힌 코디 폰세

올 시즌 한화 이글스의 한국시리즈행을 이끌며 KBO리그 최우수선수(MVP)로 뽑힌 코디 폰세(31) 투수의 메이저리그 복귀가 확정 발표됐습니다.AP통신은 12일(이하 한국 시간) 폰세가 토론토 블루제이스와 3천만 달러(약 442억 원)에 3년 계약을 체결했다고 전했습니다.폰세는 메이저리그 사무국의 계약 승인이 나면 입단 보너스 300만 달러를 받습니다.2026년 연봉은 500만 달러이고 2027년과 2028년에는 1천100만 달러씩 받게 됩니다.3년 계약 기간이 지나면 자유계약선수(FA) 자격을 획득하는 것으로 계약서에 명시되었습니다.이로써 폰세는 KBO리그 출신 외국인 선수 중 역대 최고 대우를 받으며 메이저리그에 복귀했습니다.2015년 메이저리그 신인 드래프트에서 밀워키 브루어스에 지명된 폰세는 2020∼2021시즌 피츠버그 파이리츠 유니폼을 입고 20경기에 등판해 1승 7패, 평균자책점 5.86에 그쳤습니다.이후 일본프로야구로 건너간 폰세는 니혼햄 파이터스(2022∼2023)와 라쿠텐 골든 이글스(2024)를 거쳐 한화에 입단했습니다.올 시즌 한화 1선발로 활약한 폰세는 29경기에서 180⅔이닝을 던지며 17승 1패, 탈삼진 252개, 승률 0.944, 평균자책점 1.89의 빼어난 활약을 펼쳐 외국인 투수 최초로 투수 4관왕에 오르며 MVP까지 차지했습니다.그는 특히 개막 후 선발 17연승, 단일 시즌 탈삼진(252개), 단일경기 정규이닝(9이닝) 최다 탈삼진(18개) 등 수많은 신기록도 수립했습니다.미국 캘리포니아주 출신인 폰세는 학창 시절 로스앤젤레스 다저스에서 활약하는 류현진(38)을 보고 꿈을 키웠습니다.류현진과 함께 한화에서 뛰었던 폰세는 류현진이 마지막으로 몸담은 메이저리그 팀 토론토에서 야구 인생 2막을 시작하게 되었습니다.(사진=연합뉴스)