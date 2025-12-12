서울지하철 1노조 교섭 극적 타결…"정상 운행"

<앵커>



서울 지하철을 운영하는 서울교통공사와 노조가 출근시간대에 임박해서 교섭을 타결했습니다. 오늘(12일) 새벽까지만 해도 노조가 파업을 하겠다고 선언했다가 다시 교섭에 응한 것입니다. 보도국 사회부 연결합니다.



전연남 기자, 오늘 열차 운행은 지장이 없는 거죠?



<기자>



오늘 첫 차부터 총파업에 돌입하기로 했던 서울교통공사 노조가 오늘 새벽 6시쯤 사측과의 협약이 타결됐다고 밝혔습니다.



그러면서 오늘 새벽 쟁의대책위원장 명의로 내려진 지하철 총파업 돌입 지침도 해제한다고 밝혔습니다.



앞서 지하철 1~8호선을 운영하는 서울교통공사의 제1노조는 오늘 새벽 3시 반쯤 사측과의 최종 교섭 결렬을 선언했습니다.



어제 낮 1시에는 노사는 서울 성동구 본사에서 임금 단체협약 본교섭에 나섰지만 불과 40분 만에 정회한 바 있습니다.



노사 간 입장이 팽팽하게 갈린 주요 쟁점은 인력 채용과 임금 인상이었습니다.



노조 측은 신규 채용을 통해 최소 1천 명의 인력 충원을 요구했지만, 공사 측은 820명가량을 제안했습니다.



또, 노조 측은 정부의 공공기관 예산편성 지침 기준인 최소 3%의 임금 인상률을, 공사 측은 재원 부족에 따른 1.8%의 인상률을 제시했습니다.



오늘 새벽 5시쯤 재교섭에 나선 양측은 협의 끝에 820명의 신규 인력 충원, 3%의 임금 인상률에 최종 합의하면서 협상을 마무리했다고 설명했습니다.



파업이 철회된 만큼 지하철은 정상 운행되고 있습니다.



(영상편집 : 황지영)