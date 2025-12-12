[단독] "'권성동 구속 전후' 2차례 이상 상부 보고"

<앵커>



통일교 2인자였던 윤영호 전 본부장의 민주당 유력인사 로비 의혹 진술과 관련해 김건희 특검팀이 이를 2차례 이상 상부에 보고한 것으로 확인됐습니다. 하지만 특검 수뇌부는 상당 기간 동안 이첩 지시 등 조치를 취하지 않은 것으로 드러나 비판이 커지고 있습니다.



신용일 기자가 보도합니다.



<기자>



윤영호 전 통일교 세계본부장이 민주당 유력 인사들에게 로비했다고 진술하기 시작한 것은 김건희 특검에 구속된 직후인 지난 8월 초입니다.



윤 전 본부장은 처음에는 담당 검사 면담 과정에서 개략적인 진술만 내놨는데, 내용이 심상치 않다고 판단한 수사팀은 추가 진술을 받았습니다.



수사팀은 특히 윤 전 본부장이 구체적 청탁 목적을 진술한 만큼, 공소시효가 최대 15년인 뇌물죄 적용 가능성도 있다고 판단한 것으로 전해졌는데, 관련 내용을 민중기 특검 등 수뇌부에도 보고했습니다.



하지만 수뇌부가 사건번호 제조나 수사 착수 여부 등에 대해 명확히 결정하지 않자 수사팀은 추가 대면 보고를 1차례 이상 진행한 것으로 파악됐습니다.



김건희 특검은 이후 수사팀도 수사 대상이 아니라고 동의해 수사를 진행하지 않은 것이라고 밝혀왔는데, 지난 9월 특검법 개정 이후 수사 범위를 대폭 넓혀온 김건희 특검 수뇌부가 민주당 관련 의혹에 대해서는 미온적으로 대처했다는 지적이 나옵니다.



특검팀이 지난 8월 13일 국민의힘 당사를 압수수색한 지 한 달 만에 권성동 의원을 불법자금 수수 혐의로 구속하는 등 비슷한 시기 야당 관련 수사는 신속하게 진행됐기 때문입니다.



결국 윤 전 본부장 진술을 받았던 수사팀 검사들은 검찰에 복귀하기 직전인 11월, 직무유기 등 소지를 피하기 위해 해당 사건번호를 제조했고, 윤 전 본부장이 최근 법정에서 민주당 관련 의혹을 폭로하면서 논란이 커지자 수뇌부는 뒤늦게 경찰 이첩을 결정했습니다.



이러한 과정이 알려져 논란이 커지자 김건희 특검은 해명에 나섰습니다.



특검팀은 민주당 인사 관련 사건도 당초 수사기간 만료 후 이첩할 계획이었지만 윤 전 본부장 재판 진술과 언론 보도 등으로 해당 의혹이 공개되면서 비밀 유지가 안 돼 이첩 시기를 앞당긴 거라고 설명했습니다.



그러면서 특정 정당을 위한 편파수사라는 취지의 보도나 주장이 잇따르는 데 강한 유감을 표한다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 김준희, 디자인 : 박태영·강경림)