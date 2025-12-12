튀르키예 기준금리 38.0%로 인하…"식품 가격 하락"

▲ 한 남성이 튀르키예 이스탄불의 갈라타 다리를 따라 상품이 담긴 트롤리를 밀고 있다.

튀르키예 중앙은행은 11일(현지시간) 통화정책위원회를 열어 기준금리인 1주일 환매조건부채권(레포) 금리를 39.5%에서 38.0%로 1.5%포인트 내렸습니다.튀르키예 중앙은행은 지난 7월부터 시작해 당시 46.0%이던 금리를 이번까지 총 4차례에 걸쳐 7.5%포인트나 내렸습니다.통화정책위원회는 "11월 소비자물가가 식품 가격의 하락으로 예상보다 낮았다"며 "인플레이션의 근원적인 추세가 10월, 11월에 하락했다"고 설명했습니다.통화정책위원회는 "중기적으로 물가상승률 목표치 5%를 달성하는 데에 필요한 통화·금융 환경을 조성하기 위해 정책 결정을 내릴 것"이라며 당분간 긴축 기조를 유지할 것이라고 덧붙였습니다.튀르키예는 코로나19 팬데믹 이후 각국이 금리를 올리며 유동성을 회수할 때도 저금리를 고수한 탓에 2022년 10월 물가상승률이 85.5%까지 폭등하고 리라화 가치가 폭락하는 경제난을 겪었습니다.2023년 5월 대선 직후부터 튀르키예 중앙은행은 물가와 통화 안정을 위해 기준금리를 점차 50.0%까지 끌어올리며 전통적인 통화정책으로 유턴했습니다.지난달 튀르키예 소비자물가 상승률은 31.1%를 기록했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)